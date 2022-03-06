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領包裹變超快「超商新服務」嚇壞他：末三碼都還沒說！眾喊讚

▲▼民眾搶購物資。（圖／記者黃宥寧攝）

▲店員事先找好包裹，可以省下很多時間。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者施怡妏／綜合報導

網路購物非常方便，還可以依照個人需求選擇超商取貨或宅配，一名網友表示，有次到超商去取貨，都還沒開口說要取貨，甚至連名字都還跟店員說，店員竟然已經把包裹拿出來放在桌上了，超神的工作效率讓原PO超佩服，「太誇張了吧！」貼文一出，有網友表示「有些店員很會記臉」。

原PO在PTT發文，日前到超商領貨，他都還沒開口說要取貨，店員就已經把包裹放在桌上，他一看上面的名字，竟然就是他的，「這效率也太好了吧！」他透露，上次領包裹是另外一個店員結帳的，而且已經是一年多年的事情了，再加上平常也沒有常去那家超商，「我甚至對那個店員也沒有任何印象，也沒有跟他拿過包裹」。

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貼文一出，許多超商常客表示，現在超商店員都會記臉，「不要小看店員的記憶力，我巷口買飲料都刷臉不用說話」、「被記住＋1，有些店員很會記臉」、「我現在也都刷臉取咖啡了，寄了上百杯」、「服務業很多這種記憶超好的認人店員」、「很棒啊不用浪費時間」、「不然就是他喜歡你啦，默默觀察很久了喔」。

也有網友猜測，「可能是姓氏很少見，所以特別有印象」、「還是末三碼很好笑？」「或許你打扮風格比較強烈」、「可能你的姓名或外表比較特別，當天取件到貨剛好是他理的，所以特別有印象，就把貨跟人連結起來了」。

▼網友們表示，現在很多店員都會記臉，不用開口就知道你要什麼。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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