60歲阿公半年長高30cm變巨人！家人嚇歪　醫生檢查曝心碎真相

What an incredible story! https://t.co/axvXBOoM3v — News Shopper (@NewsShopper) March 2, 2022

記者張方瑀／綜合報導

英國一名60歲男子在短短半年之內，突然長高30公分、腳變大了4個鞋碼，外型就像巨人依樣，甚至連脾氣都突然變得暴躁易怒。經過醫生檢查後才發現，身體出現劇烈變化的原因是，這名男子的腦下垂體長了一顆腫瘤。

住在英國格林威治（Greenwich）的60歲男子史密斯（Andrew Smith）在2014年被診斷出腦下垂體長了垂體瘤（pituitary tumours），身高在短短半年之內從195公分增加到228公分，鞋碼也從11碼變成15碼，遠遠看著就像是巨人一般，而更讓家人困擾的是，他的個性也出現劇烈變化。

史密斯的女兒莎拉（Sarah）說，有時候史密斯會變成完全不同的一個人，「這一切發生的非常快，大概只有6個月的時間，爸爸的脾氣變得很快，會在幾秒鐘的時間內從0暴怒到10。」現在史密斯已經順利進行完切除手術，但依舊無法正常工作，很容易感到疲勞。

事實上，在英國兒童與40歲以下成年人的癌症致死率中，腦瘤致死的比例最高，但國家每年僅有1％的經費花在腦瘤研究上。

►英女王19歲御林軍「私赴烏克蘭參戰」 英國怕被波及慌了：快回來

►烏克蘭專家「徒手拆彈」驚險畫面曝光 冒死破解俄軍武器

►烏克蘭4歲「哭泣男童」孤身逃難！全球網友淚崩 入境波蘭近況曝

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》