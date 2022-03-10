英女王19歲御林軍「私赴烏克蘭參戰」　英國怕被波及慌了：快回來

▲英媒爆料，英國有衛隊成員私自赴烏抗戰。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

自英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）上週宣布支持英國人赴烏抗俄後，英國軍方證實，最近有部分士兵擅離職守，且可能已動身前往烏克蘭參戰。英國政府強調，外交部並不建議任何人去烏克蘭，而且英國軍人參與戰鬥，可能會讓俄羅斯誤會英國已派軍參戰，因此所有加入烏俄戰爭的英國人都可能會被起訴。

綜合英媒報導，一名來自冷溪衛隊（Coldstream Guards）的19歲英國御林軍，在上週末離開溫莎軍營，並買了一張前往波蘭的機票，因此媒體相信，這名女王衛隊成員可能已出發前往烏克蘭的前線作戰。隨後，英國軍方證實，有一小部分士兵不服從命令，在沒有請假的情況下擅離職守，並可能以「個人身份」赴烏。

報導稱，這名士兵在預訂前往波蘭的單程機票前給父母寫了信，還在Snapchat上發布了一張軍靴的照片。英軍強調，「我們正積極、強烈地鼓勵他們回到英國，且在另行通知前，禁止所有軍人前往烏克蘭。無論軍人目前是否正在休假，前往烏克蘭的人員將面臨紀律和行政處分。」

早前，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）曾警告，「我們的立場是，如果你還是在役軍人，那你去烏克蘭就是違法的。有媒體聲稱有3名軍人上周末擅離職守，那他們回來時將被起訴。外交部不建議任何人去烏克蘭，而且英國軍人參與戰鬥，可能會讓俄羅斯誤會英國已派軍參戰，因此所有加入烏俄戰爭的英國人都可能會被起訴。」

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