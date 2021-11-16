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他發生車禍就診！醫一檢查大驚「運氣真好」：家屬錯怪了

▲▼車禍示意圖。（圖／達志示意圖）

▲有機車騎士車禍受傷後就醫，意外檢查出腦下垂體腫瘤。（示意圖／達志示意圖）

實習記者黃靜芸／綜合報導

因禍得福！一名年輕人騎機車發生車禍，因傷及頭部到醫院就診，結果頭部傷勢無大礙，卻被檢查出腦部有一顆不算小的腫瘤，Icu重症醫師陳志金恭喜對方「因禍得福運氣好」，並詢問家屬「他是不是常常發生擦撞？」表示患者是因腦瘤影響視力導致「偏盲」，家屬錯怪他了。

陳志金今（16）日於臉書發文分享自己在醫療界遇到的特別經歷，文中寫到一名年輕人騎車出車禍就診，卻在幫他診治時意外發現一顆不算小的「腦下垂體腫瘤」。順利將腫瘤切除後，他詢問家屬，「他是不是常常發生擦撞啊？」家屬驚訝回道，「對啊，醫生你怎麼知道，開車、騎車都發生過，我每次都叫他要小心一點，只是他似乎都沒聽進去。」他聽完後直言，「你們錯怪他了，並不是他沒有聽進去，因為這不是小心一點就可以避免的。」並解釋腦下垂體腫瘤會壓迫到「視神經交叉」，導致「視野外側」偏盲，腦腫瘤會讓他沒辦法看到後照鏡，雖然直視沒問題，但是兩邊常常會看不清楚。

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這病例也讓陳志金想起22年前，1999年九二一地震前3周，當時他服務於彰化一家醫院，在急診室當菜鳥住院醫師時，一名計程車司機一個月內發生2次車禍，2次都是右側擦撞。當他被送到醫院急診室時，他向這位患者問道，「先生，你是為甚麼會跟人家擦撞」，這名計程車司機哀怨的回答，「這次又不知道修車費要花多少了。真的很衰，我一定是卡到陰了啦！」經過以「面對測試」（confrontation test），檢查病人視野有沒有缺損時，發現病人果然沒辦法看到外側，並拜託當時的學姊安排腦部斷層掃描，診斷檢查出對方有「腦下垂體腫瘤」。

他還說，此案例讓資深專科護理師「學姐」對他刮目相看，甚至有一點點好感吧？並開玩笑說要問問看金太座，打趣說道，這篇發文是炫耀兼放閃，讀者看完若視線模糊是正常的，不必檢查。不過最後他仍強調，任何事情都需仔細猜測，不能放過蛛絲馬跡，每一個蛛絲馬跡，都將成為診斷的線索。

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