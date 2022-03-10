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好市多壽司安太座！人夫一翻「臉綠了」冒冷汗　照片卻掀暴動

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲握壽司裡面的芥末量讓原PO直呼受不了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）深受台人喜愛，儘管賣場一直都有在推出新品，但有幾樣經典商品，絕對會被列入很多人的必回購清單，壽司就是其中之一。有會員日前買了一盒「特選壽司組合20入」回家，一吃卻直呼受不了，拍下壽司照片PO上網問，「量是否正常啊？」沒想到照片意外引發論戰。

這位網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，「我弱弱的問……這個芥末量（山葵）是否正常啊？實在有點受不太得了吔！」只見他將握壽司上面的一排干貝都翻起來，白飯上確實有一坨山葵泥，量看起來已經多到不是調味用的。另外一張照片雖然聚焦在干貝握壽司，但可以瞥到一旁的鮭魚握壽司似乎也是滿滿的山葵。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一旁的鮭魚握壽司似乎也是滿滿芥末。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO也在留言處補充，說這一盒本來是要買回家要「安太座」的，沒想到「差一點犯太座」，「還好我先吃，不然肯定離婚。」他也表示，知道可以請廚房做一盒沒有芥末的，「有的時候師傅又很忙，實在不想造成他們額外的困擾！所以我通常都是買回去，然後刮掉芥末，但這次的刮不掉啊啊啊啊！」

照片一出，就有不少人也直呼真的太多了，「芥末罐烙賽了嗎」、「師傅心情不好嗎」、「這個已經到整人的程度了吧」、「今天很嗆喔」、「這盒是給玩遊戲懲罰用的嗎」、「愛吃的人就驚喜了，偏偏是你中獎。」

話題還意外釣出有感的苦主，「昨天才買一盒真的被這個辣到，原來有人有同感」、「近期我們也買過感覺芥末打翻的鮭魚壽司，小孩被嗆到叫媽媽」、「那一次吃到類似這樣的，也是髒話連連……根本神經病來的。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO平常會自己刮掉芥茉，這次多到刮不掉。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，有一派「芥末愛好者」則是秒喊羨慕，「抱歉，我喜歡享受被嗆的感覺，我認為你是幸運得主」、「沒遇過這種好事，通常還要自己另外買芥末醬」、「我超愛這種滿滿的芥末醬口味壽司」、「真好運，每次買芥末都超少的，哈哈」、「真的那麼多嗎？我下班來去買，超愛的」、「羨慕買到這麼多山葵的，我買回去都還要加自己買的山葵」、「為什麼我買的芥末都還要自己加到滿？」

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