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萬物齊漲美式賣場反推超殺折扣！一級幫拉拉褲限時折70元

▲▼幫寶適,一級幫,拉拉褲,好市多,尿布,折扣,特價。（圖／民眾提供）

▲今（3/7）週一起就驚見好市多推出「幫寶適一級幫拉拉褲」推出單箱折價高達70元的隱藏優惠，限時3/7～3/20。（圖／民眾提供）

消費中心／綜合報導

最近不少婆婆媽媽都超有感，去菜市場採買時，發現同樣的錢已經買不到像以往那麼豐盛的肉和菜了；而且不只生鮮蔬果變貴，看新聞報導因國際局勢動盪不安，像是紙漿、原油等原物料和運輸成本也都紛紛喊漲，就怕未來生活開支爆增，生活用品買氣大熱，民眾比起往常更加關注特價品消息，哪裡有打折就往哪裡衝。特別是家有新生兒的爸媽們，小寶貝必要的日常生活用品消耗量驚人，今（3/7）週一起就驚見好市多推出「幫寶適一級幫拉拉褲」推出單箱折價高達70元的隱藏優惠，限時3/7～3/20，讓嬰幼兒用品貨架前出現一大群「CALL客族」，畫面超逗趣，只見原定是要來採買日用品的民眾們，紛紛站在尿布貨架前拿出手機急CALL，通知身旁有「一級幫拉拉褲」需求的親朋好友快來搶便宜，甚至有民眾被交代捨棄原先拿的一部分衛生紙，改搬兩大箱尿布。

▲▼幫寶適,一級幫,拉拉褲,好市多,尿布,折扣,特價。（圖／民眾提供）

▲這次趁著好市多特價期間購入拉拉褲價格超划算。（圖／民眾提供）

眾人瘋搶尿布的場面吸引不少路過民眾投以好奇眼光，但其實到好市多必囤貨「一級幫拉拉褲」，在懂買的新手父母之間早就是一種秘密默契，日本製一級幫拉拉褲因容易穿脫、透氣不悶熱的特色，成為育兒界有名的神物。寶寶每天都要用掉7~10片尿布，消耗品尿布用量超驚人，一個月就要用掉兩箱，導致不少爸媽在購買和使用時總是「片片計較」，這次趁著好市多特價期間購入拉拉褲價格超划算，尤其是拉拉褲的優惠都是不定期出現，這次直接大膽買一年份晉身「拉拉褲富翁」，可以讓小孩放膽用不管怎麼動都超舒適的尿布，還能省錢不肉痛，有民眾貼心提醒得在優惠一推出就趕緊囤貨，免得錯失尺寸。

▲▼ 萬物齊漲美式賣場反推超殺折扣！一級幫拉拉褲限時折70元 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲原定是要來採買日用品的民眾們，紛紛站在尿布貨架前拿出手機急CALL，通知身旁有「一級幫拉拉褲」需求的親朋好友快來搶便宜。（圖／民眾提供）

▲▼一級幫,拉拉褲,好市多,尿布,折扣,特價。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

▲好市多「一級幫拉拉褲」特價後價格太划算，吸引消費者在網路上瘋討論。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

先前幾次適逢好市多「幫寶適一級幫拉拉褲」特價，網友就在臉書社團好心分享，到底怎樣塞可以帶回最多箱，簡直像是尿布箱的疊疊樂遊戲，必備動作除了一箱一箱往上堆之外，看得到的空間能塞就塞，就連推車底下的空隙也不能放過，眾人紛紛留言附和：「特價真的要這樣搬啊」、「每次好市多一級幫折扣，老婆都會要求去搬尿回家囤一下，買越多賺越多」。

▲▼一級幫,拉拉褲,好市多,尿布,折扣,特價。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

▲過去好市多推出一級幫拉拉褲特價，都有好心網友分享囤貨妙招。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

一級幫拉拉褲會造成爸媽們搶購旋風有五大原因，絲綢般超柔軟材質，三大自然無添加，呵護寶寶細嫩的肌膚，還有360度超透氣設計以及超強吸收力，不讓紅屁屁找上門，最棒的是拉拉褲的360度彈力腰圍，不僅寶寶穿起來體感非常舒適不勒肚，超強彈力更是爸媽的好幫手，穿脫拉拉褲只要簡單兩步驟，一拉即穿上、側邊撕開即脫，輕鬆解決寶寶開始會翻爬後，好動寶寶難穿脫尿布的困擾。

▲▼一級幫,拉拉褲,好市多,尿布,折扣,特價。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

▲一級幫拉拉褲好穿好脫，是超多爸媽的育兒好幫手。（圖／翻攝自好市多臉書社團）

眾多優點於一身的「一級幫拉拉褲」本來就是許多父母的最愛，還有爸媽直接封它是「育兒界神褲」，也難怪碰上好市多特價期間，每回都能引來瘋搶，這回正好在萬物齊漲的時刻再推隱藏優惠，自即日起單箱折價70元，優惠期間兩週時間，至3/20都能以超划算價格入手一級幫拉拉褲；線上賣場同步販售中，能讓孩子穿得舒服、快樂成長，爸媽們省下荷包的雙贏好機會可要限時把握。

▲▼幫寶適,一級幫,拉拉褲,好市多,尿布,折扣,特價。（圖／民眾提供）

▲至3/20都能以超划算價格入手一級幫拉拉褲，線上賣場同步販售中。（圖／民眾提供）

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幫寶適一級幫拉拉褲好市多尿布折扣特價

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