好市多「店員能陪逛」隱藏服務曝　妹子感動噴淚！畫面驚呆4千人

▲店員在貨架解說商品，讓原PO以為是店內教育訓練。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「不知道為什麼感動的想哭！」一名女網友透露，最近在好市多發現一項神秘服務，若視障族想逛賣場，店裡會派貼心店員跟隨解說，而原PO恰好直擊這一幕，讓她感到到五體投地。文章貼出後，引發千名網友朝聖讚爆，「我都不知道還有這項服務，太貼心了！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，週四（3日）去逛好市多賣場時，發現穿著背心的店員，替4位穿便服的民眾講解商品，當下原PO以為是教育訓練，但好奇心驅使下，原PO在旁邊觀察一番，結果真相讓她感動爆棚。

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「原來是店員帶著四位視障朋友在逛好市多。」原PO驚訝表示，店員非常有耐心解說商品內容，「這個是日本製的，它是兩件一組...」原PO跟隨在後，聽著商品細節，彷彿就像是逛好市多博物館般的小學生，畫面溫馨又可愛。

原PO笑稱，「聽到店員介紹還引起了我的興趣，難道這就是直播的吸引力，差點+1！」話鋒一轉，原PO對於這一幕最美麗的風景，直呼「看著看著不知道為什麼感動的想哭，謝謝這位中和店很棒的店員，讓視障朋友也能開心的逛賣場。」

▲店員熱心解說，讓原PO差點+1也買了 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



底下引來4千位網友刷讚，「我都不知道還有這項服務，太貼心了」、「竟然有這種貼心的服務，真的很讓人感動，也謝謝妳拍下來讓大家知道」、「我那天也在場也有看到，店員很認真介紹商品，好市多讓盲人朋友也可以開心逛賣場購物很棒」、「我也遇過一次，真的服務很好」、「好貼心～沒有忘了還有視障朋友」。

▼不少網友也曾直擊「好市多貼心服務」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）