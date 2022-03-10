訂營區被跩嗆！他怒給「5星好評」逆向神操作　網邪笑：學起來了

▲原PO遇到雷店都給5顆星評價。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

明明就覺得很爛，為什麼還要給5顆星的評價？一名男網友發文表示，日前老婆打電話要訂營區，但是業者卻頻頻表現出不耐煩的態度，讓他決定要給5顆星評價。此舉讓老婆感到納悶，而「暗黑原因」曝光後，也吸引大票網友直呼「我要學起來！」

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到老婆日前打電話要訂營區，第一通電話問了價格後，才說謝謝就秒被切電話；而後，因為想起忘了問是否有遮雨棚，於是又致電詢問。怎料，接電話的老伯卻語帶不耐煩回說，「要訂還是不要訂啦？我很忙欸！」

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原PO當晚聽老婆轉述後，便馬上去Google評論上留5顆星評價。對此，老婆不禁納悶「他態度那麼差，為什麼要給他5顆星呀？」原PO則邪笑表示，他只要遇到雷店，一律給5顆星，因為若有人透過評價決定去哪玩，就會去雷區，而爽點則沒人和他搶了。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO再舉例，像是之前去台南某家雷店用餐，他事後立刻給5顆星，並留言表示「牛肉生到現在在搶我的碗吃麵，爆X好吃！」於是現在去一些私藏餐廳用餐，都沒人搶，「就是爽～」。

貼文曝光後，吸引不少網友留言回應，「跟我踩到雷店一樣，不能只有我吃到」、「我吃外送也是，吃到雷店都給5星，這麽難吃的東西不能只有我吃到」、「這招可以」、「逆向操作」、「學起來了！高招」、「要雷一起雷」、「X！不敢看評論了」、「可惡！我就是常常被偽5顆星影響的人」。