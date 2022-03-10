「同事兒子想養蠶寶寶」她靠2物神還原　逼真照驚呆2千人

記者黃翊婷／綜合報導

許多人在就讀小學期間都有飼養蠶寶寶的經驗，一名女網友在臉書PO文分享，因為同事的兒子突然想要養蠶寶寶，但書局買不到，她靈機一動用衛生紙和墨汁做出來，甚至連便便、桑葉和蠶繭都有，超高還原度獲得超過2000名網友大讚「太強了」！

▲原PO幫同事做出（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

原PO在臉書「爆廢公社二館」5日的文章中表示，同事的兒子突然想要養蠶寶寶，但是現在書局還沒有開始賣，所以十分煩惱，她知道這件事情之後，靈機一動問同事要不要看她把蠶寶寶「變」出來，對方答應了，沒想到成品太還原，一度被同事打趣太大隻看起來很噁心，「嘿嘿，有人找到亮點了嗎？」

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文章公開後，吸引超過2000名網友按讚，大家紛紛留言稱讚原PO的好手藝，「想說這蠶寶寶也太雪白，原來是……」、「滴水會變得更大隻，哈哈哈」、「神還原」、「好強喔」、「超級像」、「太逼真了！我不行」、「沒仔細看還以為是真的」。

至於這些蠶寶寶到底是怎麼做出來的，原PO也在留言中解答，蠶寶寶是用衛生紙捲在筆上面，末點稍微沾水或沾膠水，再從上面往下推到底，最後拿出來拉一拉就完成了，便便的部分是衛生紙加墨汁，蠶繭則是棉花，這一整箱蠶寶寶只有桑葉是真的，「亮點是衛生紙跟棉花！」

▼這一整箱只有桑葉是真的。