小2國語作業「文字摩天輪」...家長崩潰　網推解方：買字典

▲一名媽媽網友貼出兩張國小二年級小孩的作業照求解。（圖／翻攝自「爆廢公社」臉書）

圖文／CTWANT

新竹一名媽媽網友近日在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，家裡的小孩就讀國小二年級，但是國語作業卻連她也看不懂，「覺得我是不是應該要回去念國小了？太難了…。」許多網友看過貼文後，也表示確實有點難度，但也有人很快就發現訣竅表示，只要找到發音相似的部分就行了。

「這到底是小孩的作業還是家長的作業？」原PO在臉書社團「爆廢公社」上傳2張照片發文抱怨表示，自己的小孩就讀小學二年級，但是國語作業非常難，連她這個大人都看不懂；網友表示，第一題的「文字摩天輪」中，須以語詞為單位發想，再按照箭頭順序接龍；題目一開始給了一個「植」字，孩子寫的答案為「植物、物流、流水、水蓮、蓮花、花產、產物」，但花產卻被老師認為是錯誤答案，「想了很久，被老師退回好幾次，花產不是語詞，要以語詞為主，花能接什麼能連到物這個詞？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外一張照片則是「聲聲不息」，只見題目寫著「聲音藏在字裡面，你能把聲音找出來嗎？找到聲音，並把它填進字下字的樂器中。」讓該名媽媽網友再度崩潰，「這題我也看不懂啊！覺得我是不是應該要回去念國小了？太難了…。」

許多網友看過貼文後，也紛紛絞盡腦汁的熱心幫忙想答案，也有網友建議原PO乾脆買本字典備用，「字典很實用，我都讓孩子多翻字典，答案都在裡面。」

對於另一道「聲聲不息」的題目，不少網友也陷入苦思，「聲聲不息一點頭緒都沒有，怎麼答啦」、「這完全看不懂。」最後才有細心網友發現端倪，替大家解惑指出，題目要求找藏在字裡的聲音，代表答案發音和題目的字有相似部分例如「爺」字搭配鋼琴這題，答案就是「耶」。

延伸閱讀

▸ 煩惱混血女兒太正成困擾 西班牙傻老爸開招婿條件「要會龜派氣功」

▸ 女星36歲罹乳癌 醫曝「這些事」盡量避免

▸ 大S人沒到卻能在韓國登記結婚 我駐外辦事處7撇步教戰：第一點最重要