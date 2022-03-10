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他曬23年前打工薪資袋　過來人見1數字嘆：當時好幸福

記者黃翊婷／綜合報導

大S宣布再婚南韓團體酷龍前成員具俊曄，在網路上掀起一陣「20年前手機號碼」挑戰。一名網友8日在臉書PO文，不是跟風手機號碼挑戰，而是分享23年的薪資袋，當時他在火鍋店打工，時薪90元，結果意外引發網友熱議；還有過來人表示，「想當年大學暑假拚命打工，第一次領超過2萬元就覺得好幸福」、「民國86年起薪32K，現在同樣工作起薪26K」。

網友分享23年的薪資袋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO分享23年的薪資袋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，最近翻出23年前的薪資袋，當時是在火鍋店打工，但因為店裡生意太好，工作十分操勞，讓他決定轉換跑道，沒想到剛換工作就接到店長的電話關心，當下真的很感動，畢竟他本意還是想留在火鍋店，只是迫於健康考量離開，「（我的）內心有著舊的遺憾殘存至今。」

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不過，文章PO出之後，大多數網友的焦點都放在薪資袋上的時薪，原PO的薪資袋是民國88年11月份的，以時薪90元計算，他當時一個月的薪水是1萬980元。網友們紛紛留言表示，「還記得我的第一份工作，時薪是66元」、「那個年代打工時薪90元算高了」、「28年前火鍋店正職，一個月2萬5000元以上」、「想當年大學暑假拚命打工，第一次領超過2萬元就覺得好幸福」、「當時這個薪水還挺好過日子的」、「那時候一份蚵仔煎35、40元，現在都要破百了吧」、「民國86年起薪32K，現在同樣工作起薪26K」。

也有網友好奇提問，薪資袋上的筆跡經過23年幾乎都沒有退色，彷彿是前兩天才寫上去的，「是什麼牌子的筆？」對此，原PO貼出另一個薪資袋（民國89年2月份）的照片並解釋，當年的薪資袋他都有留下，裡面的錢拿出來存到郵局之後，袋子就馬上收起來了，有些甚至連皺摺都沒有，所以看起來像是新的。

▼原PO把以前打工的薪資袋通通保存下來。

網友分享23年的薪資袋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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