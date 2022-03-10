打給20年前女友「慘收1張綠單」他淚：還是別亂打！　網一看笑了

▲原PO鼓起勇氣打給20幾年前的女友。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

韓團「酷龍」成員具俊曄8日宣布與大S（徐熙媛）結婚，投下震撼彈，兩人透過一通電話，牽起這段逝去20年的緣分。一名男網友看了這段愛情故事後很感動，拿起手機撥給20幾年前女友的電話號碼，電話接通後，對話內容笑翻許多網友，「這一定是真愛！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，看了大S結婚的新聞很感動，於是鼓起勇氣拿起手機，打給20年前的女友，電話傳出「鈴～鈴～鈴」的聲音，對方接起來後便說「幹嘛？」他回應「沒有啦，想問看看星期日女兒生日的蛋糕訂好沒？」

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怎料下句對方就說「還沒啦，你去訂，還有你女兒學費單在桌上，趕快拿去繳一繳，聽到沒，掰」。掛斷電話後，原PO感嘆表示「沒事還是別亂打電話比較好」。

原來原PO口中的20年前的女友，就是現在的老婆。貼文曝光後，許多網友笑說，「另類放閃」、「前任女友是現任老婆的意思」、「好幸福的對話」、「很好的結局」、「始終如一！真愛無敵」、「是個感人的故事」。但也有不少網友感嘆，「這才是現實生活的樣子」」、「只剩ATM的功能了」。

▼網友們笑「這是幸福的結局」。（圖／翻攝自FB爆廢公社）