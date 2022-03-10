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挑戰1kg起司披薩　2片就放棄！網見「金黃瀑布」卻嗨炸：更想吃

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

▲金黃色的起司瀑布讓網友超興奮。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

記者施怡妏／綜合報導

起司控過對不能錯過的新美食！一名網友表示，最近嘗鮮連鎖品牌推出的新產品「1公斤究極起司披薩」，吃第一片的時候還覺得很爽，結果吃第二片就開始「懷疑人生」，並決定今年要「戒起司」，不過許多網友看到起司瀑布的照片，紛紛狂喊「我要一個人吃爆！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，挑戰達美樂最新推出的起司披薩，起司滿到溢出來讓人超興奮，他吃下第一片之後很爽很滿足，怎料吃到第二片時「開始懷疑人生」，雖然很愛吃起司，但這一片披薩卻讓他感到害怕，「起司比餅皮還厚放進嘴巴要用喝的」，呼籲如果不是起司狂粉的人先不要嘗試，也提醒想嘗鮮的人，最後好4人分著吃。

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從原PO貼出的照片來看，一整片披薩被滿滿的起司覆蓋，拿起其中一塊，牽絲長長一串「起司瀑布」。根據官網顯示，「1公斤究極起司披薩」採用100%莫扎瑞拉起司，起司重量高達1公斤，比起一般大披薩足足多出7倍以上，搭配16吋經典紐約餅皮，詮釋天然起司加上經典紐約手拍餅皮的濃、醇、香風味及口感。

愛吃起司的網友看了超心動，「反而好想試試」、「好想點一份來吃吃看」、「這個起司量很可以」、「我想吃到爆」、「芝士就是力量」、「我想吃這個肥之呼吸」、「起司用喝的也是不錯」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

▲達美樂推出史上起司含量最多的「1公斤究極起司披薩」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

不過，也有人害怕表示，「起司剛剛好是美味，太多完全很膩很可怕」、「這個吃完壽命減半」、「吃完不知道會胖幾斤」。有網友吃完後也覺得母湯，「只能單點且尺寸是16吋，而且又鹹，才吃半塊就快吐了。兩個小孩本來看廣告都很期待，吃了之後都不敢再說下次還要吃」。

除了達美樂推出新品外，人氣比薩品牌必勝客近來推出最新「蝦猴酥蚵仔比薩煎」，選用台灣經典小吃「蚵仔煎」結合超涮嘴「蝦猴酥」，打造濃郁台味，搭配奶香十足的起司、特調甜辣醬，完美還原鹹香滋味，限時限量開賣，售完為止。

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