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醫護16人考「我是誰」？吳淡如曬國一女兒數學：小孩連題目都看不懂

吳淡如曬出女兒小熊的國一數學題目，無奈表示「小孩連題目都看不懂」。（圖／翻攝自吳淡如粉專）

▲吳淡如曬出女兒小熊的國一數學題目，無奈表示「小孩連題目都看不懂」。（圖／翻攝自吳淡如粉專）

圖文／CTWANT

先前台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇在臉書怒批，「請問現在是什麼魑魅魍魎牛鬼蛇神都可以當國小老師嗎？」原來他因為看到一則國小一年級的考題，令他相當不解題目內容，也痛批這樣的題目會誤導學生，如今知名作家吳淡如也曬出女兒國一的數學題目，裡面又是男護士、男醫師，又是女醫師、女護士，相當複雜也讓不少網友算到陣亡。

畢業於北一女與台大法律系的吳淡如解出題目，自滿表示自己寶刀未老。（圖／報系資料照）

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▲畢業於北一女與台大法律系的吳淡如解出題目，自滿表示自己寶刀未老。（圖／報系資料照）

吳淡如在臉書貼出女兒小熊的國一數學題目，她表示「以這個小孩天真的程度（七年級），我想她連題目都沒有看懂。小熊的家教老師是建中，他想得太複雜搞了一堆方程式，當然很難解。小熊的爸爸是附中，基本上上班太累不想解答。媽媽不算太笨，回答出來了。（因為寶刀未老而自滿中）」。

她也請粉絲一起試試算算看，「一名護理人員說：『醫院裡的醫務人員，包括我在內，總共是16名醫生和護士。下面講到的人員情況，無論是否把我計算在內，都不會有任何變化。（1）護士多於醫生。（2）男醫生多於男護士。（3）男護士多於女護士。（4）至少有一位女醫生。請問說話的人是什麼性別和職業？」。

吳淡如曬女兒國一數學考題　附中爸看完不想解答「小孩連題目都看不懂」

▲吳淡如目前尚未公布解答，不少網友則算出答案是女護士。（圖／CTWANT提供）

不少人都算出答案是「女護士」，但依舊有許多民眾看不懂，也不想算懂，直接表示「老師！我直接跳過這題」、「對未來幫助是？」、看到了，也累了」，不過也有人將算式寫出「說話人是女護士，男醫生有6人、女醫師1人、男護士5人、女護士4人」，而吳淡如則表示她算出來了，但還未親自公布答案。

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