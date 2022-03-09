雲林全民健康運動年　結合科技首創「健康運動資訊平台」

▲雲林縣政府推動民眾運動習慣，特別建置全台地方政府首創「雲林健康運動資訊平台」及「健康管理系統」提升運動i健康風氣，今日上午舉辦記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府爭取得2025年全國運動會的主辦權，特將今年定為「雲林全民健康運動年」，為推動與培養民眾運動習慣，特別建置全台地方政府首創「雲林健康運動資訊平台」及「健康管理系統」，以科技及大數據模式提升運動i健康風氣。今(9)日由縣長張麗善、超馬好手林義傑、大學教授共同出席記者會。

全民健康運動年記者會在味全龍球隊啦啦隊「小龍女」熱力色射的舞蹈下一開場即令人熱血沸騰，雲林縣長張麗善更與小龍女們現場使用健身環運動，象徵帶領推廣運動。記者會中接著宣布超馬好手林義傑為2022雲林全民健康運動年代言人及雲林國中沈金永老師為001號健康運動推動志工。

計畫處長李明岳說明縣府健康運動年相關規劃，以民眾健康管理及常規運動推廣為二大主軸，並公布雲林首創的「雲林健康運動資訊平台」內容，透過一站式平台服務，彙整縣府跨局處、體育會、各運動及健康管理中心等健康運動訊息，資訊不會四散在不同社群平台或網站上，民眾能更方便掌握各項最新活動。

▲雲林全民健康運動年記者會在味全龍球隊啦啦隊「小龍女」熱力色射的舞蹈下一開場即令人熱血沸騰。（圖／記者蔡佩旻攝）

計畫處李明岳處長表示，雲林縣政府在SDGs第三目標「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」中提升民眾的健康意識，於20個鄉鎮衞生所建置「雲林縣民健康管理系統」系統，將於3月中旬起開始推動量測措施，鼓勵縣民參與健康數據量測及管理，並藉機向民眾宣導預防性健康醫學的概念，在健康狀況出現異常前加以預防，達到預防勝於治療的效果。

縣長張麗善表示，縣府已爭取到2025年全國運動會的主辦權，特將今年定為「雲林全民健康運動年」，縣府所有局處也將集結資源響應健康運動政策，培養民眾運動及健康管理習慣，希望透過健康運動年陸續推出的各項科技促進健康運動的創意規劃，增加民眾對健康與運動知識的重視、希望每一位有常態運動習慣的縣民帶動其生活圈親朋好友一同加入運動的行列，進而樹立本縣全民運動及重視健康管理的良好風氣。

▲縣長張麗善於記者會中接著宣布超馬好手林義傑為2022雲林全民健康運動年代言人及雲林國中沈金永老師為001號健康運動推動志工。（圖／記者蔡佩旻攝）

計畫處說明，另為鼓勵民眾培養運動習慣，縣府特別建置「雲林健康運動抽獎登記平台」，以線上線下並行方式，凡是參加雲林縣政府舉辦之健康量測或運動年相關活動，或於抽獎平台分享個人運動紀錄或分享2022雲林全民健康運動年相關文章並tag #2022雲林全民健康運動年、#雲林動起來，即可上傳證明參加抽獎，有機會抽到Switch健身環丶健康運動手錶..等相關科技產品，詳細抽獎辦法詳縣府官網公告。

雲林縣政府說明，民眾可以透過「雲林健康運動資訊平台」分類列表，選擇有興趣的「雲林Go運動」、「雲林顧健康」、「相揪來運動」、「雲林良品」、「雲林幣」等大分類項目點閱、觀看，此外，平台也提供健康及運動專屬頻道，透過導入平台，結合活動分享，再搭配各項獎勵措施，縣府與雲林鄉親共同攜手合作，讓雲林越動越健康。

▲雲林2022「全民健康運動年」，縣政府特別安排一場職棒賽事在斗六球場的味全龍球隊，並在今日記者會中邀請最熱力四射的啦啦隊「小龍女」一起共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）





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