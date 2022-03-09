建案林立工程噪音擾民　台東縣府提醒違規最高罰3萬元

▲營建工程噪音妨害安寧，最高可罰3萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年台東縣內各種工程建案林立，產生的噪音類型不同，也引起民眾陳情，台東縣環保局指出，去年受理營建工程噪音陳情案件總計有81案，經環保局勸導後，業者均有改善，呼籲業者應重視社區安寧，違者將依噪音管制法最高可罰3萬元。

環保局則指出，由於營建工程噪音會隨施工階段不同而變化，對民眾造成的影響，較其他類型噪音影響更為廣泛，而且有些工程常因趕工緣故，於清晨或假日等一般大眾休息時段施工，都是造成民眾陳情的主要原因，因此，環保局必須向業者提醒重申相關噪音管制規範，除營建工程施作時應符合日、晚、夜間的噪音管制標準外，每日晚上11點至隔日上午7點及例假日(含國定假日)中午12點至下午2點，不得使用動力機械，超過噪音管制標準限期改善而未完成改善，或違反上述動力機械使用時間管制規範者，皆可依噪音管制法罰款3千至3萬元，營建業者務必注意，不要跟自己的荷包過不去。

環保局也呼籲，營建業者使用低噪音機具、工法，設置隔音設施，遵守管制規範。民眾如果發現有營建工程噪音妨礙安寧時，請撥免費專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或透過手機APP「公害報報」、環保署公害污染陳情網路受理系統https://ww3.epa.gov.tw等管道陳情，環保局24小時全年無休受理。