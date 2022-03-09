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台東「南島國際美術獎」徵件開跑　6月報名...首獎40萬元

▲2022南島國際美術獎徵件開跑，首獎40萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022南島國際美術獎徵件開跑，首獎40萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府文化處舉辦2年一度「南島國際美術獎」開始徵件囉!自6月1日起至7月1日止展開初審線上報名徵件，首獎有3個名額，3位得主各獲獎金40萬元。

縣長饒慶鈴表示，「南島國際美術獎」今年邁入第7屆，期望召喚藝術家打開世界之心以山海自然及南島語族的人文脈絡、環境議題、生活記憶等元素拓展藝術創作之能量，也希望透過良性競爭平臺，鼓勵對南島文化有興趣的國內外藝術創作者從事具創造性的藝術活動，呈現南島語族歷史變遷與當下處境，以增進社會大眾的理解，進而擴大文化生命力。

此屆「徵件型美術獎」著重於藝術展現，徵件不限媒材、不限國籍，由國內或持有在台居留證之外籍人士藝術創作者中評選出10位(組)藝術家，並以佈展形式展演創作作品，特別的是這屆「南島國際美術獎」首獎有3個名額，3位得主各獲獎金40萬元，此賽事採用線上報名徵件，詳細作品規格請參閱「2022南島國際美術獎」簡章內容https://tm.ccl.ttct.edu.tw/southisland/ ，報名期間自6月1日起至7月1日止，歡迎踴躍參加。

南島國際美術獎採初、複審、決審3階段評審，複審階段由參賽者直接向評審委員闡述創作理念及作品展覽規劃，於複審階段選出10位(組)入選者，入選者可獲得展覽製作費新台幣12萬元整(含稅)，另於台東美術館完成作品佈展決審並展出，最終評審出「南島國際美術獎」3名得主，歡迎熱愛藝術的創作者前來報名參賽並抱回獎金。

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