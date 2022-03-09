快沒得吃了！俄羅斯人「擠爆麥當勞」　得來速排800公尺變停車場

▲ 俄羅斯麥當勞外塞爆。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，受到國際社會廣泛譴責與制裁，美國食品巨擘麥當勞、星巴克、可口可樂及百事可樂因遲遲未表態受到抨擊，8日終於宣布跟進。麥當勞將關閉850間俄國分店，俄國民眾擔心吃不到，各地門市頓時湧現人潮，甚至有得來速車道排起800公尺的隊伍，只為趕在停售前再吃一次。

社群媒體上瘋傳的畫面中，俄國一家麥當勞外排隊買得來速的車龍綿延約800公尺。民眾在車內拍下的影片可見遠方的黃色招牌，而他前後都是排隊的車輛，完全動彈不得，也看不見隊伍的起點和盡頭，外頭地上還有厚厚積雪。

Supersize me ! There's a long queue forming in Moscow outside the huge and historic #McDonalds on Pushkin Square after the US fastfood giant announced it was closing in Russia. pic.twitter.com/C8mZCzFhpc — Jason Corcoran (@jason_corcoran) March 8, 2022

在俄國採訪的愛爾蘭記者科科倫（Jason Corcoran）也在推特上傳照片表示，莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）一家歷史悠久的麥當勞門市在麥當勞宣布關閉俄國分店後出現排隊人龍。

除麥當勞以外，星巴克、可口可樂及百事可樂也在8日相繼跟進制裁行列。可口可樂表示，「我們的心與那些因烏克蘭悲劇而遭受不合理影響的人同在。」星巴克將暫停在俄所有商業活動。可口可樂則是蘇聯解體前少數獲准進入蘇聯市場的西方品牌之一，將暫停汽水銷售業務，但會繼續販售日常必需品。

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