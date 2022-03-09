遊戲開發商幫博弈集團洗錢　1年經手8億！負責人收押

記者張君豪／台北報導

刑事局2021年4月下旬接獲民眾檢舉，台灣「禾立國際開發有限公司」暗中經營博弈洗錢水房，警方發現該公司花錢從中國大陸批購中國行動電話門號、手機、網銀U盾，疑似從事洗錢行為；刑事局偵七大隊從去年9月到今年2月間陸續行動收網，兵分多路逮捕該公司負責人張紹文（52歲）及公司員工等29人到案說明。禾立國際張姓負責人訊後遭檢方聲押禁見。

▲刑事局偵破禾立國際開發公司涉嫌洗錢，警方逮捕公司負責人張紹文及員工共29人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵破禾立國際開發公司涉嫌洗錢，警方逮捕公司負責人張紹文及員工共29人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，2021年接獲民眾檢舉後，刑事局偵七大隊與台北市刑警大隊偵二、偵四、科偵隊、松山分局，基隆市刑警大隊偵四隊、科偵隊共組專案小組追查，並報請台北地檢署騰股檢察官牟芮君指揮偵辦。

警方監控這批俗稱「洗錢三寶」的中國大陸門號卡、手機、網銀U盾全部集中被發貨到新北市新店、新莊區水房使用，且每天洗錢流量高達人民幣千萬元；專案小組研判該水房為收受網路博弈集團賭資進行洗錢，警方監控逾半年、從2021年9月到今年2月動2波搜索行動。

▲刑事局偵破禾立國際開發公司涉嫌洗錢，警方逮捕公司負責人張紹文及員工共29人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場查扣現金現金新臺幣383萬餘元、百達翡麗、愛彼、江詩丹頓、勞力士等名錶5支、中國門號工作機488支、中國銀行轉帳U盾497支及電腦107臺等證物，且逮捕洗錢水房金主張嫌及成員共29人。

警方調查，張姓金主經營洗錢水房系替「BET365」等線上博弈平台代收代付會員賭資，並將博弈平台獲利轉到大陸網銀人頭帳戶，警方對查扣電腦主機進行分析，發現該集團2021年洗錢經手金額約人民幣1億8441萬餘元（約新臺幣8億餘元），抽水獲利超過新台幣800餘萬元。

刑事局指出，該洗錢水房張姓金主平日經營遊戲開發公司，並以新台幣超過4萬元薪資聘請員工，應徵者以為是從事遊戲軟體開發，上班後才知道是替博弈平台洗錢，但因張男提供薪資福利不惡，加上疫情景氣差求職不易，仍硬著頭皮下海參與洗錢犯罪行為，警訊後將29人依觸犯賭博、洗錢防制法、組織犯罪條例移送台北地檢署偵辦，張男訊後遭檢察官聲押獲准，其餘涉案員工職員分依3～5萬元不等金額交保候傳。

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