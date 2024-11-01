　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

業代勾結盗刷集團假交易真詐欺　澳洲簽帳金融卡買5名車賺千萬

▲▼新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地方檢察署外觀（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

TOYOTA汽車經銷商國都公司驚傳業務員勾結盗刷集團，安排假交易讓集團成員持偷來的澳洲簽帳金融卡資訊，連買6輛市價各約250萬元的SUPRA跑車、轉賣後將贓款透過虛擬貨幣分贓洗錢，新北地檢署指揮警方偵辦，今（1日）依加重詐欺取財、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴13人。

起訴指出，以林姓男子與許姓男子為首的盗刷集團，得知國都公司營業所內使用的銀行簽帳端末機，可手動輸入簽帳金融卡卡號、到期年限、安全碼，而且簽帳金額無上限還不必做3D驗證，於是利用此漏洞做為盗刷可趁之機。

林、許2人先透過不詳管道，取得澳洲當地銀行發行的10多張簽帳金融卡卡號等資訊，再勾結國都公司雙北地區4間營業所的4名業務員，今年（2024年）2月到3月間，安排假交易讓集團7名小嘍囉假扮買家，全額盗刷購買市價62萬元到270萬元不等的轎車11輛。

其中LEXUS RZ450e、TOYOTA CAMRY HV與TOYOTA VIOS共6輛車，因國都公司發現有異，及時取消或暫停交易，但盗刷集團仍成功詐得5輛市價各約250萬元的SUPRA跑車，共約1250萬元，隨即賣給不知情的車行銷贓，林男等人透過虛擬貨幣支付盗刷酬勞、製造金流斷點藉此洗錢。

刑事警察局與台北市北投警分局接獲線索，報請新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官張詠涵指揮偵辦，陸續拘提林、許等13嫌到案，今依加重詐欺取財、偽造文書、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴，建請對楊姓業務員與鄭姓、解姓2名盗刷集團從重量刑。

檢方呼籲企業應強化內部風險管理，盤點企業經營可能發生舞弊的面向，結合法規優化業務流程控管、強化公司治理，以防微杜漸，避免企業舞弊事件造成經濟、聲譽及信用損失，並降低犯罪發生風險，善盡企業社會責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮風速太猛！「飛機竟橫著飛」她嚇呆
快訊／颱風天爆溺斃意外　泳訓中心停業1個月
直擊／劉德華倒數開唱！鐵粉製應援物免費送
快訊／柯文哲延押2個月　理由曝光
快訊／小草激動抗議！柯文哲離去「多了件外套」
大巨蛋20場太少了！　聯盟再發聲：大家不能接受
快訊／93萬股民哭了！　00929大縮水
蘇丹紅咖哩粉流入9縣市！　5千盒只追回652盒
批劉德華「媚共」惹議！　王定宇改口：尊重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

康芮強風猛吹！台東成功自小客被遭鐵皮擊中　超慘畫面曝

快訊／颱風天放人「游黑泳」害潛水教練溺斃　泳訓中心停業1個月

快訊／台中神岡泡棉沙發工廠火警　烈焰狂燒黑煙沖天畫面曝

業代勾結盗刷集團假交易真詐欺　澳洲簽帳金融卡買5名車賺千萬

柯文哲延押2月理由曝光！尚有共犯未到案　犯罪事實待繼續偵查

早上出庭穿短袖…柯文哲延押2月後「多了件外套」！小草激動抗議

獨／陽光男熱愛大海！「絕命8分鐘」命喪泳池　友人心碎發文

火葬場掀爭議！彰化多名議員力促　自救會11／6日發動8車抗爭

快訊／又是你！高雄鼓山民宅一年報6次火警　屋主恐涉公共危險

捷克夫妻活命關鍵！困太魯閣傳訊家鄉求救　大使館發送座標助搜尋

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

狗主子們颱風天堅持出門　奴才無奈冒雨集體崩潰XD

康芮強風猛吹！台東成功自小客被遭鐵皮擊中　超慘畫面曝

快訊／颱風天放人「游黑泳」害潛水教練溺斃　泳訓中心停業1個月

快訊／台中神岡泡棉沙發工廠火警　烈焰狂燒黑煙沖天畫面曝

業代勾結盗刷集團假交易真詐欺　澳洲簽帳金融卡買5名車賺千萬

柯文哲延押2月理由曝光！尚有共犯未到案　犯罪事實待繼續偵查

早上出庭穿短袖…柯文哲延押2月後「多了件外套」！小草激動抗議

獨／陽光男熱愛大海！「絕命8分鐘」命喪泳池　友人心碎發文

火葬場掀爭議！彰化多名議員力促　自救會11／6日發動8車抗爭

快訊／又是你！高雄鼓山民宅一年報6次火警　屋主恐涉公共危險

捷克夫妻活命關鍵！困太魯閣傳訊家鄉求救　大使館發送座標助搜尋

康芮強風豪雨重創台東農漁業　饒慶鈴籲中央協助農民

海外實驗室業績助攻　閎康第3季EPS達2.87元

康芮強風猛吹！台東成功自小客被遭鐵皮擊中　超慘畫面曝

結合2024台灣設計展展域空間　「台南早餐生活節」重磅登場

《八尺門》雷嘉汭進軍韓國！首部韓劇《Twelve》同台馬東石、朴炯植

颱風過後草地爛泥　中市府緊急宣布：市民野餐日延至11／10

2024ITF首日湧入5.8萬人！日本居銷售冠軍　樂園門票2分鐘搶空

世芯-KY第三季獲利創單季新高　前三季每股賺58.43元

看見家鄉·永續豐年　每一次按下快門都是一個改變的起點

00900季配最終回！每股發0.1元　12月起轉月配

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

社會熱門新聞

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

潛水教練全身抖動沉池底　8分鐘才被發現

快訊／延押庭裁定結果！　柯文哲「再押2個月」

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

快訊／桃園15歲男學生颱風夜墜樓！　無呼吸心跳搶救中

即／捷克籍夫妻下山了　空勤直升機吊掛畫面曝　

指羅淑蕾勾結黑道　郭新政盛竹如判賠200萬

快訊／康芮狂風摧殘！台北街頭「路樹橫倒」慘況曝

即／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理墜落死亡

騎士遭電線桿爆頭亡！　母、妹緊牽彼此忍悲相驗

即／民生社區「超巨鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車堵住道路

快訊／今開延押庭！柯文哲「雙手上銬」抵北院

更多熱門

相關新聞

假律師李克毅詐騙又一樁！鏵德董座捲入50萬交保

假律師李克毅詐騙又一樁！鏵德董座捲入50萬交保

檢調偵辦假律師李克毅涉嫌協助營運不佳的公司，包裝成先進產業，誘騙民眾投資未上市股票，繼發現歐司瑪、寶利通、艾創等公司涉案後，又發現宣稱目標成為「小台達電」的鏵德科技也涉案，累計4家公司以印股票換鈔票手法，詐得投資款項超過14億元，台北地檢署29日搜索約談鏵德科技董事長劉哲銘，30日凌晨依證券詐偽等罪嫌，諭令劉哲銘交保50萬元。

新北男挑戰「大胃王」失敗　假藉抽菸落跑下場曝

新北男挑戰「大胃王」失敗　假藉抽菸落跑下場曝

謊稱蕭美琴顧問　假律師詐273萬

謊稱蕭美琴顧問　假律師詐273萬

高雄霖園醫院串通病患詐1700萬　4密醫獲緩刑

高雄霖園醫院串通病患詐1700萬　4密醫獲緩刑

一場撈數百萬　黃牛夫妻辯「代購」

一場撈數百萬　黃牛夫妻辯「代購」

關鍵字：

盗刷簽帳金融卡詐欺洗錢組織犯罪

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

妻生下女兒認了「是一夜情」！綠帽夫1原因選擇原諒

快訊／145萬股民嗨翻！00878再配0.55元　年化配息率逾9%

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面