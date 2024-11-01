業代勾結盗刷集團假交易真詐欺　澳洲簽帳金融卡買5名車賺千萬

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

TOYOTA汽車經銷商國都公司驚傳業務員勾結盗刷集團，安排假交易讓集團成員持偷來的澳洲簽帳金融卡資訊，連買6輛市價各約250萬元的SUPRA跑車、轉賣後將贓款透過虛擬貨幣分贓洗錢，新北地檢署指揮警方偵辦，今（1日）依加重詐欺取財、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴13人。

起訴指出，以林姓男子與許姓男子為首的盗刷集團，得知國都公司營業所內使用的銀行簽帳端末機，可手動輸入簽帳金融卡卡號、到期年限、安全碼，而且簽帳金額無上限還不必做3D驗證，於是利用此漏洞做為盗刷可趁之機。

林、許2人先透過不詳管道，取得澳洲當地銀行發行的10多張簽帳金融卡卡號等資訊，再勾結國都公司雙北地區4間營業所的4名業務員，今年（2024年）2月到3月間，安排假交易讓集團7名小嘍囉假扮買家，全額盗刷購買市價62萬元到270萬元不等的轎車11輛。

其中LEXUS RZ450e、TOYOTA CAMRY HV與TOYOTA VIOS共6輛車，因國都公司發現有異，及時取消或暫停交易，但盗刷集團仍成功詐得5輛市價各約250萬元的SUPRA跑車，共約1250萬元，隨即賣給不知情的車行銷贓，林男等人透過虛擬貨幣支付盗刷酬勞、製造金流斷點藉此洗錢。

刑事警察局與台北市北投警分局接獲線索，報請新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官張詠涵指揮偵辦，陸續拘提林、許等13嫌到案，今依加重詐欺取財、偽造文書、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴，建請對楊姓業務員與鄭姓、解姓2名盗刷集團從重量刑。

檢方呼籲企業應強化內部風險管理，盤點企業經營可能發生舞弊的面向，結合法規優化業務流程控管、強化公司治理，以防微杜漸，避免企業舞弊事件造成經濟、聲譽及信用損失，並降低犯罪發生風險，善盡企業社會責任。