這次是假警察！匯錢才不會被盜領　嘉義警助婦保132萬血汗錢





▲▼ 太保分駐所員與銀行行員合力勸說受騙婦人，成功阻詐 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上分局太保分駐所透過金融機構友善通報，成功攔阻「假檢警詐騙案」，金額高達132萬元，所幸行員關懷提問而機警察覺，讓警方得以及時到場攔阻，而被害者都是高齡長輩，畢生積蓄差點一去不復返，讓被害者頻頻感謝。

太保市農會新埤分部行員7日下午受理70多歲方姓婦人來提領並解除定期存款合計新臺幣132萬元，方婦神色慌張又不能明確表達用意，欲言又止，行員趕緊請警方到場協助關懷。

員警到場查證後了解，發現方婦接獲假郵局員工來電，誆稱方婦郵局戶頭裡的32萬元現金已遭到盜領，亦告知方婦恐涉及刑事案件要將電話轉接至台北警察局，同(7)日方婦又接到假冒台北警察打來詢問金融帳戶內有多少現金，方民不疑有他回答有新台幣132萬，假冒警察便告知方婦近日郵局、農會的戶頭現金恐遭人盜領，要方婦一定要再接聽假冒警察的電話，並告知方婦後續要如何處理才不會讓郵局、農會的現金遭人盜領，方婦信以為真，趕至太保市農會新埤分部欲提領出所有解除定期存款，經現場員警向方婦說明「檢警單位絕對不會這麼做！」，並告知方婦此手法為常見的詐騙手法，請方婦切勿再接聽假冒警察之電話，勿將自己賺的辛苦錢被詐騙，將會血本無歸，方婦表示了解並感謝警方到場協助。



水上分局分局長張澤銘在此呼籲，假檢警詐騙被害人集中於中高齡，請民眾多提醒家中長輩，如接獲來電聽到「身分遭冒用」、「涉及刑案」、「電話做筆錄」、「傳真公文」或「監管帳戶」等關鍵字，絕對是詐騙，如來電顯示號碼開頭出現「002」、「009」、帶「+」號等，均是國際電話，更應提高警覺，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。