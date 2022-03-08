自以為聰明「反詐」詐騙集團　他賺478元後「秒噴21萬」認錯報警

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇南京男子老王（化名）自認反詐騙知識豐富，竟異想天開打算從詐騙集團身上騙錢，結果還真的成功得手了105元人民幣（約478元新台幣），但就在他企圖再騙更多錢時，卻反被對方反騙走了4.6萬元人民幣（約21萬元新台幣）。老王崩潰之餘報了警，還在警局不斷向警方認錯，令警方傻眼又無言，直言「第一次看到主動聯繫騙子送錢的」。

根據陸媒報導，老王自認學習了很多反詐騙知識，對詐騙集團的招數瞭若指掌，所以主動在網路上找了一個刷單兼職群組加入，準備展開他的計劃。

▼老王的行為連警員都傻眼。（圖／翻攝微博）



起初，老王成功得手了150元，非常開心，還判斷再多下幾張單，騙子會給他返現，等釣到了更大的魚之後才會收網，於是就又連續下了幾張大單，一共轉了4.6萬元過去。沒想到的是，大單轉過去之後，對方竟然直接收網，不返現了，也不打算釣更大的魚，老王直接損失了4.6萬元。

崩潰之餘，老王立刻報警，並在警局內不斷認錯，令警員傻眼又無言，「不是你錯了，你這個錢就相當於送給騙子了，你自己主動聯繫人家，我還是第一次看到！」

警員也解釋，老王認為詐騙集團前面幾單都會還錢，並且會給收益，以便釣後面更大的魚，所以才放心刷了數萬元的大單，想利用這種方式來賺錢，結果詐騙集團比他更會變通，直接把錢捲走就消失了。