「大姑姑借我錢」侄子電話求救　婦欲匯款警現身阻詐10萬元

▲桃園市林姓婦人7日下午趕往桃園區某銀行臨櫃欲匯款，行員察覺有異通報員警到場勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓婦人7日下午急忙趕到桃園區某銀行臨櫃匯款，行員見林婦匯款對方是國外帳戶直覺有異，趕緊通報桃園警方到場協助。林婦聲稱是接獲姪子朋友，從北愛爾蘭打國際電話稱她為「大姑姑」，聲稱與姪子在國外接案急需現金，林才到銀行打算匯款10萬，員警打電話給其姪子確認，結果證實根本子虛烏有，林婦才驚覺險遭詐騙。

桃園警分局指出，7日下午3時10分許，桃園區某銀行通報同安派出所，指稱有婦人堅持要匯款10萬元至國外帳戶，但對方帳戶已遭列為警示帳戶，擔心被詐騙所以通報警方協助處理。

同安派出所員警蕭真宜，黃域晴立即趕抵銀行，行員說，75歲的林姓婦人臨櫃欲匯款，聲稱要給裝潢費用給廠商，但提供之帳戶卻是今年2月份才開戶，因其所述有諸多疑點，因此通報警方幫忙勸阻。

▲桃園市林姓婦人經銀行行員與員警勸阻後，頓時驚覺險遭詐騙，斷了匯款念頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警詢問後，林婦才肯說實話指稱，早上接獲一通來自北愛爾蘭打來的國際電話，對方操國語口音，一開口就叫「大姑姑」，自稱是其姪子好友，一起在國外開公司，最近要接案子但急欠經費，希望可向她周轉60萬元。

林婦一聽對方叫她「大姑姑」，還說出侄兒姓名等個資，認定對方確實是姪子朋友，但表示身上僅有10萬元，對方竟說，10萬元以可以救急，因此依據對方提供帳號到銀行匯款，對方還說，若遇到行員或警察提問，就說是要匯給裝潢費用等語。員警立即打電話與其姪子聯繫勸導，並透過家人聯繫，與其姪子通電話確認對方所說純屬子虛烏有，完全是詐騙伎倆，林婦當場決定不再匯款，更感謝員警與行員及時勸阻，讓她保住辛苦存的10萬元存款。

桃園警方呼籲，詐騙手法日益翻新，歹徒以各式話術欺騙民眾財物，透過金融機構與警方配合，成功攔阻多起詐騙案件，為民眾守住血汗錢。提醒民眾勿輕信網路流言與不明電話，接獲可疑資訊，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢。

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