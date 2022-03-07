烏俄戰火不斷　戰地軍醫盼愛人付款助廝守　詐騙手法再翻新！

▲台南市警永康分局派員埋伏查獲出面取款的詐騙車手，拆穿「軍醫」盼愛人付款助退休廝守的騙局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

詐騙集團手法時時翻新，也搭上近日國際間重要議題「烏俄戰爭」，誆稱在戰地當軍醫，但因戰火連天覺得身心疲累，希望遠在台灣的愛人能幫忙匯款好退休離開戰地，並介紹軍中將軍給被害人，要交付款項才能辦理退休，便能飛到台灣與愛人相聚長相廝守。

永康分局接獲民眾報案，家人疑似遭詐騙，經了解被害人於2021年7月在網路結識一名自稱於敘利亞擔任戰地軍醫的男子JAMES，該名男子照三餐噓寒問暖外，稱呼被害人為「愛人」，使得被害人產生戀愛的錯覺，2022年2月軍醫稱因為戰地的危險、不自由，加上最近烏俄戰爭的局勢變化，讓他萌生退休的念頭，好飛往台灣與愛人相聚，但一時之間沒有辦法籌出款項辦理退休，而向被害人介紹一名「盧卡斯」將軍，誆稱其為直屬主管，要交付將軍30萬元方能順利辦理退休，因而面交30萬元給將軍派來的車手。

因該「將軍」要求被害人再交付15萬元，永康分局長甘炎民立即指示偵查隊與轄區永康派出所組成專案小組，3月6日下午約3時前往取款地點埋伏，果真見到一名婦人車手前往取款，專案小組馬上趨前盤查，確認其係「將軍」派來取款的車手，順利保住被害人的財產免於再遭詐騙集團騙走。

永康分局長甘炎民表示，詐騙集團抓住人性的弱點，以「戰地軍官」的身分行騙，透過神秘面紗讓被害人合理化其行蹤不定，做事不方便的怪異點，更讓被害人產生「他是真心要與我交往」的錯覺，更是言聽計從，一切只為了讓「情郎」能到自己身邊；也呼籲民眾謹記「外國情郎、見面再談、匯錢免談」，在網路交友千萬不可不慎，遇到網友向你提起要匯款或是買點數，請先「停、看、聽」，有任何疑問請向165反詐騙專線諮詢，或至住家附近的警察機關詢問，才不會白白損失錢財。