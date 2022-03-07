　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

烏俄戰火不斷　戰地軍醫盼愛人付款助廝守　詐騙手法再翻新！

▲台南市警永康分局派員埋伏查獲出面取款的詐騙車手，拆穿「軍醫」盼愛人付款助退休廝守的騙局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局派員埋伏查獲出面取款的詐騙車手，拆穿「軍醫」盼愛人付款助退休廝守的騙局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

詐騙集團手法時時翻新，也搭上近日國際間重要議題「烏俄戰爭」，誆稱在戰地當軍醫，但因戰火連天覺得身心疲累，希望遠在台灣的愛人能幫忙匯款好退休離開戰地，並介紹軍中將軍給被害人，要交付款項才能辦理退休，便能飛到台灣與愛人相聚長相廝守。

永康分局接獲民眾報案，家人疑似遭詐騙，經了解被害人於2021年7月在網路結識一名自稱於敘利亞擔任戰地軍醫的男子JAMES，該名男子照三餐噓寒問暖外，稱呼被害人為「愛人」，使得被害人產生戀愛的錯覺，2022年2月軍醫稱因為戰地的危險、不自由，加上最近烏俄戰爭的局勢變化，讓他萌生退休的念頭，好飛往台灣與愛人相聚，但一時之間沒有辦法籌出款項辦理退休，而向被害人介紹一名「盧卡斯」將軍，誆稱其為直屬主管，要交付將軍30萬元方能順利辦理退休，因而面交30萬元給將軍派來的車手。

▲台南市警永康分局派員埋伏查獲出面取款的詐騙車手，拆穿「軍醫」盼愛人付款助退休廝守的騙局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因該「將軍」要求被害人再交付15萬元，永康分局長甘炎民立即指示偵查隊與轄區永康派出所組成專案小組，3月6日下午約3時前往取款地點埋伏，果真見到一名婦人車手前往取款，專案小組馬上趨前盤查，確認其係「將軍」派來取款的車手，順利保住被害人的財產免於再遭詐騙集團騙走。

永康分局長甘炎民表示，詐騙集團抓住人性的弱點，以「戰地軍官」的身分行騙，透過神秘面紗讓被害人合理化其行蹤不定，做事不方便的怪異點，更讓被害人產生「他是真心要與我交往」的錯覺，更是言聽計從，一切只為了讓「情郎」能到自己身邊；也呼籲民眾謹記「外國情郎、見面再談、匯錢免談」，在網路交友千萬不可不慎，遇到網友向你提起要匯款或是買點數，請先「停、看、聽」，有任何疑問請向165反詐騙專線諮詢，或至住家附近的警察機關詢問，才不會白白損失錢財。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
台股大逃殺！　台積電、0050零股交易同爆天量
LINE群組太多沒在用？　「簡單1招」退出不尷尬
YouTuber到烏克蘭當傭兵！　韓政府氣炸「註銷護照」
快訊／謝忻裸照外流　已親自報案
郁方豪門夫「醉勾熟女」被拍！正宮突公開她正面無碼照
快訊／遊覽車旅遊團感染源找到了！　和新北個案有關
台南夫婦10多歲孫女確診　Ct值只有9.2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新住民祈求媽祖庇佑順利找到工作　帶烤乳豬還願

桃園燈會落幕　高人氣燈組移置3景點持續展出

桃園環保局與北市刑大聯手　違章工廠查獲逾400支笑氣鋼瓶

畫家蘇慧棉如真實畫風　改變大眾對蠟筆的刻板印象

「斜槓工會領頭羊」大台南總工會　歡慶75歲生日千人同慶

免預約！桃園37處社區接種站　這兩天開放施打莫德納和高端

烏俄戰火不斷　戰地軍醫盼愛人付款助廝守　詐騙手法再翻新！

西螺鎮農會「起家厝」完修揭牌　總幹事廖錦富：存款達193億

蟬聯全國空氣品質三冠王　來台東深呼吸

台東賣慢推南迴發展！圓桌論壇集思廣義　從「三生」打響品牌

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

國道3號「4車連環撞」1死4傷！　現場驚曝慘況：直接跟遺體面對面

新住民祈求媽祖庇佑順利找到工作　帶烤乳豬還願

桃園燈會落幕　高人氣燈組移置3景點持續展出

桃園環保局與北市刑大聯手　違章工廠查獲逾400支笑氣鋼瓶

畫家蘇慧棉如真實畫風　改變大眾對蠟筆的刻板印象

「斜槓工會領頭羊」大台南總工會　歡慶75歲生日千人同慶

免預約！桃園37處社區接種站　這兩天開放施打莫德納和高端

烏俄戰火不斷　戰地軍醫盼愛人付款助廝守　詐騙手法再翻新！

西螺鎮農會「起家厝」完修揭牌　總幹事廖錦富：存款達193億

蟬聯全國空氣品質三冠王　來台東深呼吸

台東賣慢推南迴發展！圓桌論壇集思廣義　從「三生」打響品牌

聖結石遭前公司控欠200萬「官司結果出爐」！　認與小玉撕破臉

謝忻再被爆「另一批清涼照」外洩！好友還原拍攝過程：是未修過的毛片

企業ESG兩大罩門「巨災、氣候管理」　公司評估還要看這7大內容

AirDrop到底關不關？3C達人解密iPhone五大迷思

高端快過期報廢將損30億？陳時中強調：目前沒有大量過期危機

各廠牌疫苗剩餘量曝！陳時中坦言：250萬劑AZ可能打不完

H＆M姊妹牌「COS」要來了！極簡設計、背後小故事先認識一下

10多歲女染疫Ct值僅9.2　已打過「2劑BNT疫苗」突破性感染

FDA稱輝瑞疫苗「副作用高達1291種」 　指揮中心：目前沒有不安全訊號

住進大稻埕老宅旅店逛選物、喝咖啡！超大磨石浴缸泡藥浴有夠chill

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

興中街惡火6死！35年偷情飯店改住宅

台中6死惡火傳雲梯車卡住　消局澄清

台中惡火釀6死　死者集中這樓層

「燒到焦黑難辨識」中檢查惡火奪6命

大火躲3樓浴室　台中婦人不治

桃園公費疫苗施打　3/8、10施打

台中大火2死4無生跡　鄰曝房東愛囤物

林口竹林山觀音寺櫻花豔紅綻開

耗資10億！東森麗格薈成台中最新地標

被遺忘的弟弟　繞台半圈找到親姊被趕出門

台中恐怖大火　民眾目睹跳窗逃生尖叫

台中大火再救出2婦…1人無生跡

台南古都馬聲援烏克蘭日媒重視

桃園好市乘雙券加碼抽線上登記

更多熱門

相關新聞

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火

俄羅斯入侵烏克蘭因波及平民遭國際抨擊。根據俄媒報導，俄羅斯軍方7日宣布，應法國總統馬克宏要求，俄軍將在台灣時間下午3時開始在烏克蘭多地停火，開通人道主義撤離走廊。

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

濫發垃圾廣告　個資法可制裁廠商

濫發垃圾廣告　個資法可制裁廠商

烏官員警告：俄軍準備「全面進攻基輔」

烏官員警告：俄軍準備「全面進攻基輔」

俄軍破壞天然氣管線　烏克蘭75萬人沒暖氣

俄軍破壞天然氣管線　烏克蘭75萬人沒暖氣

關鍵字：

烏俄戰火軍醫詐騙

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

快訊／鄭明典貼1圖：回波進來了！ 上班小心

從有錢人身上學1事　40歲存4600萬

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面