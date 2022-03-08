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戰地軍醫來台找第二春？　81歲婦暈船匯款被阻...秒收回曖昧簡訊

▲桃園市蘆竹區81歲宋姓婦人7日臨櫃欲匯款給索馬利亞戰地軍醫，行員與警方到場勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區81歲宋姓婦人7日臨櫃欲匯款給索馬利亞戰地軍醫，行員與警方到場勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡81歲宋姓婦人7日上午到銀行臨櫃欲匯款，行員詢問匯款對方帳戶時，宋緊張且邊看手機邊操作，行員質疑被詐騙通知警方到場處理；宋婦說，數月前認識自稱來自索馬利亞外科醫師，請其幫忙代收一份醫藥貨品，但需先墊付19萬7千元費用，因此急忙臨櫃匯款幫忙。員警看見宋婦手機內訊息都是中文，直覺就是詐騙手法，經勸說後，宋婦才發現險遭詐騙。

▲桃園市蘆竹區81歲宋姓婦人7日臨櫃欲匯款，出示手機內與該名自稱軍醫的對話內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區81歲宋姓婦人7日臨櫃欲匯款，出示手機內與該名自稱軍醫的對話內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，這名81歲宋姓婦人，數月前在網路上結識一位自稱是非洲索馬利亞某軍事基地外科醫生，2人在通訊軟體LINE上相談甚歡，對方謊稱要來台行醫，並承諾娶其為妻，需先將醫用藥品以海運寄來台灣，請宋婦幫忙代為接收貨品，但必須墊付19萬7千元費用才可取貨。

▲桃園市蘆竹區81歲宋姓婦人7日臨櫃欲匯款，出示手機內與該名自稱軍醫的對話內容，對方請他趕快匯款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區81歲宋姓婦人7日臨櫃欲匯款，出示手機內與該名自稱軍醫的對話內容，對方請他趕快匯款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

已暈船的宋婦信以為真，7日上午10時至聯邦銀行南崁分行臨櫃欲匯款，行員察覺宋婦邊打電話邊看手機質疑被詐騙，耐心詢問匯款細節後確認被詐騙，感警通知蘆竹分局南崁派出所，警員黃裕清、鍾擎據報後趕往銀行處理，先聽宋婦說明匯款原因後，仔細告知索馬利亞外國軍醫怎會以中文與其聯絡？而且還有台灣帳戶，顯然是詐騙集團手法，宋婦才驚覺自己被詐騙，感謝員警與行員及時幫她保住近20萬元，還不是意思地把先前的曖昧簡訊全部收回。

蘆竹警分局呼籲，網路交友陷阱多，民眾若有疑慮應報警求證，或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免造成荷包大失血，多一分查證、少一分損失。

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