　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了

▲▼穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了。（圖／翻攝微博）

▲男直播主戴假髮混入女浴場。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名男直播主因為在直播上PK輸了，被懲罰必須進入女性浴場，於是他就穿上女裝睡衣，直播起自己混入女浴場的過程。由於男直播主的行為可疑，浴場的客人很快就告知業者並報警，最後，男直播主因涉嫌侵犯隱私被處以罰款。

根據陸媒報導，事件發生在2月12日晚間，浴場的女客人在洗澡準備離開前，發現有一名「女子」行為怪異，不但遲遲未更衣，還似乎很怕生，自顧自低頭玩手機，並與其他女顧客保持距離。

女客人將一律告訴工作人員，工作人員巡視後沒有發現異樣。沒多久，這名「女子」就離開了浴場。

▲▼穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了。（圖／翻攝微博）

浴場的清潔阿姨發現該名「女子」的頭髮是假髮，且由於帶著眼鏡、帽子及口罩，看不清對方五官是男是女，她越想越奇怪，決定追了上去，逼對方摘下口罩。

「女子」見事跡敗露，只好摘下口罩坦承自己是個男人，女客人也隨即報警。

「女子」坦言，自己是一名直播主，當天因為跟另一個直播主PK輸了，就接受穿女裝混入女浴室的懲罰，不過，他自己也知道自己已經觸法，所以進入浴室之後立刻就關閉了直播，並盡量避開其他女顧客，想找空擋逃離，只是沒想到還是被拆穿。

由於涉嫌侵犯個人隱私，直播主最終被處以罰款。

ET快訊
快訊／染疫藥師去9次World Gym「病毒量高」！　急匡8
7款LINE貼圖免費下載！　有熊大兔兔、史努比
具俊曄閃婚大S來台登記　內政部「開專案協助」
陳時中「一年還掉353萬房貸」！　最新存款公布
快訊／台南大量足跡曝！　阿德包子、春水堂、World Gym
快訊／嘉市美女議員涉弊　檢調搜索約談
最硬教召第5天課程曝！　行軍7公里「戴防毒面具」
他13年前預言具俊曄「配對杉菜」　網爆雞皮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

夏寶龍：「一國兩制」行得正確　50年後無須改變

林鄭：爭論共存或清零已無意義　港府絕不會「躺平」

UNIQLO驚傳試衣間產子！長髮妹「手拎胎盤」血染滿地　警方急回應

穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了

習近平談俄烏籲「保持最大限度克制」　使館：所有中國人已經撤出

吃飯結帳狂拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」

兩會召開期間…北京爆7例本土　「小米、字節跳動」員工確診

香港確診數連日下降　港大團隊推算：4月底可降至千例以下

上海移入4例來自台灣！　張文宏談「清零」：需衡量成本效益

兩度被問俄羅斯是否入侵烏克蘭　趙立堅不答：這樣糾纏有意思？

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

夏寶龍：「一國兩制」行得正確　50年後無須改變

林鄭：爭論共存或清零已無意義　港府絕不會「躺平」

UNIQLO驚傳試衣間產子！長髮妹「手拎胎盤」血染滿地　警方急回應

穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了

習近平談俄烏籲「保持最大限度克制」　使館：所有中國人已經撤出

吃飯結帳狂拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」

兩會召開期間…北京爆7例本土　「小米、字節跳動」員工確診

香港確診數連日下降　港大團隊推算：4月底可降至千例以下

上海移入4例來自台灣！　張文宏談「清零」：需衡量成本效益

兩度被問俄羅斯是否入侵烏克蘭　趙立堅不答：這樣糾纏有意思？

快訊／檢調搜索漏夜偵訊　台西鄉長林芬瑩夫婦疑涉貪遭聲押

「加拿大神狙」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標　入境烏克蘭抗俄

陳俊秀月薪衝破90萬中職野手最高！簽1年有原因想過FA可能性

納豆金鐘節目如期開播　製作人「隨時歡迎他回來」

33處「區間測速」恢復執法　立委打臉：無效！超速件數不減反增

iPhone 13 Pro「松嶺青」驚人工藝！光線下多變色澤　與夜幕綠差在這

俄前「最美檢察總長」赴前線送物資！　烏克蘭富商震怒懸賞抓人

埔里育樹季開跑　學校師生種蜜源植物、公所發苗木

烏克蘭人道走廊再開！拚12小時撤離平民　蘇米累計疏散5000人

台南2藥師染疫！12天內去過9次健身房Ct值僅17　衛生局急匡890人

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

大陸熱門新聞

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

人妻結婚5天氣炸！怒出家為尼

被問俄是否入侵烏　趙立堅一句話回應

山區公路驚見藍色懸棺！他開車目睹嚇傻

王毅正告美日「別碰台灣問題」

美被控在烏克蘭設立生物實驗室 陸外交部籲：盡快公布具體情況

41歲女被叫阿姨！下秒怒打29歲店員

中國駐烏克蘭大使館：所有中國人已經撤出危險區域

吃飯結帳狂拗打折　裝熟客被打到骨折

收鼻酸訂單孩子最後一餐肉！老闆加碼送料寫字條

上海移入4例來自台灣　張文宏：需衡量成本效益

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

打賭輸人　他穿女裝混入女浴場直播

更多熱門

相關新聞

99元買超時髦洋裝！開工前搶便宜

99元買超時髦洋裝！開工前搶便宜

開工進入倒數，趁著剛領到年終獎金、拿到壓歲錢，再掃一波新衣服很可以，「Her森森」推出「萬件女裝$99up」活動，英國柏靈頓熊雪貂絨套裝三件組竟千元有找，此外還有包含百搭韓系翻領西裝連衣裙、鋪棉保暖大衣、暖褲、顯瘦洋裝等單品，萬件女裝超好逛。防疫時期不想出門，也能在家動動手指掃貨一波超方便！

FENDI高訂從《沙丘》找靈感

FENDI高訂從《沙丘》找靈感

巴黎高訂周／DIOR以刺繡回歸初心

巴黎高訂周／DIOR以刺繡回歸初心

「英倫男神」哈利美腿不輸女生

「英倫男神」哈利美腿不輸女生

女調查官怒了「群組揪姦情」　PO夫女裝、內褲照

女調查官怒了「群組揪姦情」　PO夫女裝、內褲照

關鍵字：

女裝浴場

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

謝和弦「不能輸大S」！

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

老公具俊曄抵飯店！大S「為記者送飲料解渴」：你們辛苦了

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

更多

最夯影音

更多
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面