漁船走私10億毒品　安非他命藏棉被...回程不忘捕魚演戲

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官錢鴻明，指揮海巡署艦隊分署第四海巡隊、台南市警六分局，偵辦台南地區史上最大宗運輸10億元安非他命550公斤案，全案偵查終結，檢察官針對漁船盧姓船長等4人依毒品罪嫌提起公訴。

▲台南地檢署檢察官黃齡慧偵辦台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費案，蔡淑惠訊後被諭知25萬元交保。（圖／記者林悅翻攝）

南檢指出，本案係第四海巡隊及第六分局接獲線報，指稱被告盧姓船長以其平時捕魚用之「昇」字號漁船至公海，為毒品犯罪集團運輸第二級毒品甲基安非他命，並議定當次運輸毒品之代價為新台幣1800萬元至2000萬元，乃報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組追查發現盧嫌於2021年11月1日晚上7時21分與2名船員駕駛該漁船，自台南市安平商港安檢站申報出關，駛向高雄外海81.67浬處，待不詳註冊國籍之大型商船於次日（2日）上午6、7時許駛至該處後，盧嫌即駕駛漁船接近大型商船以載運貨品，並避免2船發生碰撞。

等漁船就定位後，大型商船駕駛者即操作船用起重機將以大型飼料袋包裝之第二級甲基安非他命共21袋吊掛至該漁船左前側甲板，取貨完成後，即將21袋毒品搬入駕駛艙內藏放並以棉被遮掩。順利載得毒品後，便駛返台南安平港之方向，且為掩飾載運毒品之情亦順道捕撈少量魚貨，進而於2021年11月3日13時許返回台南安平漁港。

盧嫌進港後隨即通知販毒集團成員已返港可以取貨，並聯繫被告陳姓男子（擔任陸上運輸角色之報酬為100萬元），陳嫌獲報後便返家駕駛豐田廠牌RAV4型號自小客車，於同日下午3時50分許駛抵安平漁港「昇」字號漁船之停泊處，準備載運漁船內之毒品，等陳嫌登船後，獲報埋伏之第四海巡隊查緝隊隊員、第六分局偵查隊員便於同日下午4時45分登船檢查，並查得駕駛艙內大批以棉被覆蓋之第二級毒品甲基安非他命，而扣得21大包第二級毒品甲基安非他命（分裝為520小包，總毛重高達550.2208公斤）、供犯罪所用之上開漁船及自小客車等物品，所查扣之漁船並於2022年3月1日進行偵查中變價拍賣（無人競標流標）。

檢察官偵查後，認被告盧嫌與另2名船員均係犯毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品、懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口等罪嫌，被告陳嫌著手實施運輸毒品之行為，僅因過程中遭遇司法警察查緝始告未遂，故其所為，係涉犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品未遂罪嫌，依法將4人提起公訴。

南檢指出，毒品是罪惡的根源，施用毒品不僅戕害身心，因毒品而引發之治安事件亦屢見不鮮，本案所查獲之毒品重量高達550公斤，市價初估逾10億元，無論重量或金額均是台南地區有史以來最大宗之毒品案件，專案小組透過精準的線報與蒐證，在如此大宗之毒品進入國內戕害國人身體健康、導致社會治安敗壞之前予以截獲，顯示執法機關對於查緝毒品案件，維護國人生命安全、身體健康與社會治安之決心，本署與臺南地區所有司法警察機關，必將秉持此等決心，戮力偵辦毒品案件，保障國民安全。