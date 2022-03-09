台南+2！確診者固定前往新營某醫院復健　首件院內感染

▲台南新營某醫院院內感染。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台南首度出現院內群聚感染！台南9日再新增2例確診個案，疑似為鹽水家族群聚中、案20974因多次搭乘復康巴士前往新營某家醫院復健，造成該醫院2人確診，台南市長黃偉哲也將在下午召開疫情說明會，說明最新情形。

台南市8日新增4名確診個案，為21031、21032、21033、21034，均為先前案20974鹽水家族群聚案中的接觸者，由於案20974固定每周固定三天搭乘復康巴士前往新營某醫院做復健，而4人曾與其搭乘同一台接駁車因此染疫，目前同車8人中已有4人確診，4人分別為2名病院，1名陪病者與1名外籍看護。

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▲該院也緊急對相關區域進行環境清消。（圖／記者林悅翻攝）



不過9日台南再新增2例確診病例，顯見疫情仍有繼續擴散情形。據了解，疫情疑似擴散至案20974每周固定前往做復健的醫院院內，但至於是否為院內相互感染，仍有待黃偉哲下午進一步說明。目前除復康巴士的4人染疫外，鹽水家族群聚傳播鏈中，目前累計已有11人確診，由於該復康巴士載送病患前往醫院治療，不單單只停留新營某醫院，還有載運病患前往其他院所，而該院為中小型院所，並設有護理之家、洗腎與復健等服務，儘管醫護人員與病患進出都會配戴口罩，但復健器具仍無法避免共用情形，難以確保均有確實消毒，因此未來確診人數恐有再增加情形。