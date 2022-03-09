俄中尉「護送平民母女逃難」遭同袍射死　烏克蘭最新戰俘影片曝光

Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні
Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої... У перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали. Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги. І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки. Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд! Розплата за війну в Україні неминуча! І такою ж неминучою є наша перемога! Слава Україні! #СТОЇМО #ЗупинимоОкупантів #stoprussia由 Служба безпеки України 發佈於 2022年3月7日 星期一
記者吳美依／綜合報導
烏克蘭國安局釋出最新戰俘影片，一名俄兵宣稱，部隊2月24日抵達哈爾科夫（Kharkiv）時，收到向平民開火的命令，但他與一名上尉不願聽令，反而協助一對母女逃離槍林彈雨，被發現後遭同袍開槍，上尉及烏克蘭婦女當場喪命，自己則在年輕女孩的協助下逃離。
影片中，俄國士兵回憶，部隊開火後，民眾倉皇躲避，烏軍也開始朝俄軍回擊，「中尉朝她們跑過去，大喊著『過來！』並且把她們帶下車。大約20分鐘後，他們注意到我和中尉正在拯救平民，於是被下令對著我們開槍。」
俄兵和年輕女孩急忙躲進車庫，其中一隻腳不幸中彈，2人耐心等到外面恢復寂靜，才敢開車逃離。他一度因傷勢失去意識，幸好年輕女孩給予飲水，並且協助獲得醫療幫助。
▲一名被俘俄軍表示，如果士兵們逃跑，可能面臨7年牢獄之災。（圖／翻攝臉書Служба безпеки України ）
另一段影片中，一名被俘俄軍回憶，大家大約1個月前被召集起來，告知必須參加一場特別行動，「即使不想報名也被報名了，每個人100%都是被通知出發、被派上戰場的。」他還透露，士兵們被威脅，如果逃兵將面臨7年有期徒刑，「很多人逃亡，他們不想要上戰場。這是為什麼？沒有人需要這場戰爭，沒有人想要這樣。」
由於影片皆為烏克蘭國安局釋出，戰俘的說法也無法獲得證實，但在烏克蘭各地的俄軍戰俘卻不約而同出現類似說法，許多人宣稱不知道自己為什麼在這裡。
烏克蘭國防部長列茲尼柯夫（Oleksiy Reznikov）8日宣布已經殲滅1.1萬名俄軍，莫斯科官員則沒有發表評論，只承認俄軍已有上百人陣亡。
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