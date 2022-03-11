今恐爆大決戰？美國防高官：俄軍24小時內朝基輔推進5公里

▲俄軍目前位在距離烏克蘭首都基輔不遠的城鎮奧澤拉（Ozera）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄開戰迄今第16天。美國一名國防高官表示，在過去24小時之中，俄羅斯軍隊已朝烏克蘭方向推進約3英里（近5公里），推估俄軍位置僅距離市中心15公里。

英媒天空新聞引述這名官員消息，整理出過去24小時烏俄最新戰況：

●俄軍已從西北方向推進至基輔，在接近霍斯托梅爾機場（又稱「安托諾夫機場」）的地方

●在基輔以東，俄軍正延著兩條平行線向前推進

●俄軍部分軍力轉移至蘇梅（Sumy），原因尚待釐清

●烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）地區陷入孤立，但俄軍尚未越過市區，外傳當地戰況激烈，烏方正在反擊

●烏克蘭南部港口城市馬力波被包圍，但尚未落入俄方手中

這名官員透露，烏克蘭現階段儘管有不少固定翼戰鬥機，但並未廣泛使用，反而專注於使用地對空飛彈系統、可攜式防空飛彈系統及反裝甲系統。與此同時，俄羅斯正依賴遠程火力轟炸攻擊，美方分析，這是因為俄軍地面部隊的行動並未取得進展。

英國國防部10日表示，由於烏克蘭的頑強抵抗，俄軍正部署更多兵力包圍主要城市。依據美國衛星圖像公司Maxar捕捉到的最新影像，原先在基輔外圍的大批俄軍已經分散並重新部署。

►俄羅斯宣布停火！ 開放5城市讓烏克蘭人民撤離

►俄國64km大軍散開逼近基輔「進入開火位置」 最新衛星影像曝光

►俄坦克車隊「慘淪活靶」被打爆 指揮官傳陣亡！烏軍公布通話音檔