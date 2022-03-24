最新打4劑研究曝　「這疫苗」保護力最好

▲黃軒說，以色列研究顯示，打第4劑抗體沒比第3劑高。（圖／黃軒提供）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（24日）分享以色列研究打第4劑的初步成果，對抗任何COVID19病毒（Delta或Omicron或原生株病毒），BNT疫苗（30%）接種的保護力比莫登納疫苗（11%）更好！至於台灣是否要打第4劑，衛福部長陳時中說，離第4劑還遠，要看研究離第3劑多久再打第4劑。

黃軒在臉書說，以色列第3劑只用BNT，第4劑用BNT或莫登納，結果顯示打第4劑者和之前的第3劑者一樣，不管是BNT或莫登納，抗體都會以9-10倍增加，但只有比第3劑增加一點而已，這兩種疫苗並沒有誰比誰更有效高出第3劑很多。

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黃軒表示，不會因為打第4劑（BNT或莫登納），而比第3劑增加更多明顯的疫苗副作用，少部分接受第4劑接種副作用，多為輕微和局部症狀，如同之前的第2或第3劑。

▼根據疾管署統計，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.33%、第2劑78.07%、追加劑接種率48.63%。（圖／記者呂佳賢攝）

黃軒指出，研究顯示，對抗Omicron病毒，打第3劑者，這些人至少都是接種BNT第2劑疫苗超過4個月以上，他們平均有75%疫苗保護力；第4劑（BNT）對於Omicron有81.7%疫苗保護力；第4劑（莫登納）對Omicron有79.3%疫苗保護力。

黃軒說，對抗任何COVID19病毒（Delta或Omicron或原生株病毒），BNT疫苗（30%）接種的保護力比莫登納疫苗（11%）更好！

黃軒表示，這次研究不管是第3劑者或第4劑者，得了Omicron，他們都會很無感的，只是他們是醫護人員，例行得做篩檢才確診，再次證實無症狀不代表是不會傳染給人；這次研究同時發現，這些無症狀、輕微症狀感染者，他們的病毒量較高（Ct值都低於25），可以輕易把病毒傳播出去。

▼衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

黃軒指出，這次研究發現，打第4劑者還是能有效阻止這些醫護人員產生症狀，他們才一直是無症狀、輕微症狀情況，而BNT（43%） 有效阻止發病，又比莫登納（31%）好。

黃軒寫道，以色列做的第4劑研究，發表在國際期刊英格蘭醫學期刊的（NEJM） ，「第4劑疫苗產生的抗體，不比第3劑有效的高出很多」，但仍然有效有效阻止發病。他提到，這只是醫護人員的小規模研究，正等更多的研究成果來證實！

台大公衛學院23日公布以色列最新研究，年長者施打第4劑後，重症及感染率皆有下降，重症率甚至減少約4倍。媒體詢問，未來是否讓長者、免疫系統不佳者打第4劑，陳時中回應，台灣離第4劑還遠，要看研究離第3劑多久再打第4劑。

►本文獲得黃軒醫師授權。

