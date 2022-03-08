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愛爾蘭卡車男「倒車撞入」俄羅斯大使館　破門吶喊：離開我的國家

▲▼愛爾蘭卡車男「倒車撞入」俄羅斯大使館　破門吶喊：離開我的國家。（圖／路透社）

▲愛爾蘭一名男子開著卡車，以倒車的方式撞入俄羅斯大使館。（圖／路透社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

愛爾蘭都柏林一名男子不滿俄羅斯入侵烏克蘭，開著卡車倒車衝撞俄羅斯駐都柏林大使館的前門。該名男子下車後手持抗議牌稱「我盡力了」並向周圍的抗議者喊話鼓勵，隨後被警方帶走。對此，俄羅斯大使館表示，這事件違反《維也納外交關係公約》。

綜合外媒報導，男子威斯利（Desmond Wisley）7日駕駛卡車，緩慢地倒車衝過俄羅斯駐都柏林大使館的大門，隨後下車對周圍的抗議人士喊話，「我盡力了各位，現在是愛爾蘭盡其所能的時候了」，隨後威斯利被一名女警以危險駕駛、刑事損害為由逮捕，全程沒有上銬，預定8日出庭。

▲▼愛爾蘭卡車男「倒車撞入」俄羅斯大使館　破門吶喊：離開我的國家。（圖／路透社）

▲威斯利事後被依法逮捕。（圖／路透社）

威斯利表示，他的行為是為了讓俄羅斯人離開這個自由的國家，回到沒有自由的地方，「現在是我們愛爾蘭人站起來的時候了，我們都睡在沙發上，在自己舒適的房子內待著，我們必須做點什麼」。

對此，俄羅斯大使館表示，愛爾蘭允許該事件發生，等於違反了國際法，並強烈譴責這種針對和平外交使團的瘋狂行為，強調此事件違反1961 年《維也納外交關係公約》第22條，目前正在跟愛爾蘭外交部溝通，要求愛爾蘭政府採取全面的防護措施，確保俄羅斯大使館內工作人員、家屬的安全。

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