「南韓總統大選」就在明天　政局是否變天關鍵一次看

▲南韓第20屆總統大選將於9日登場，國民之黨安哲秀（右二）宣布退出大選，與國民力量尹錫悅（左二）整合，對上共同民主黨候選人李在明（右一）。（圖／路透）

中央社記者廖禹揚首爾8日專電

韓國明天將舉行第20屆總統大選，執政黨共同民主黨可能在掌權5年後再度失去主導地位，而兩大政黨候選人的拉鋸態勢持續至最後一刻，讓專家都不敢輕易斷言最終結果。

韓國4、5日舉行總統大選事前投票，讓9日當天無法前往指定投票所的選民提前投票，創下36.93%事前投票率新高紀錄，共同民主黨與最大在野黨國民力量分別都認為這對自己的陣營有利；但也有學者認為，事前投票率高主要是受到疫情影響，加上選民從2014年導入事前投票制度以來，已逐漸熟悉事前投票文化。

韓國各地共1萬4464個投票所將在明天上午6時起開放投票，一般選民投票至傍晚6時截止，COVID-19確診者與相關隔離者則只能在下午6時至7時30分之間投票。韓國總統大選一般會在隔天上午6到7時之間完成開票，這次因增加確診者投票時段，預計可能花費更多時間。

▲南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透）



●主要候選人

本屆韓國總統大選共有14名候選人登記參選，其中新浪潮黨候選人金東兗與原先民調排名第3的國民之黨候選人安哲秀退選。

在安哲秀退選之前，選情呈現兩強一中態勢，共同民主黨候選人李在明及國民力量候選人尹錫悅支持度分占4成上下，安哲秀支持度為10%多，排名第4的正義黨候選人沈相奵則不到一成。

安哲秀在臨近投票日的3日宣布退選，轉為與尹錫悅同一陣線，為這次大選更添變數。

人權律師出身的共同民主黨候選人李在明曾任城南市長及京畿道知事，任內以清償城南市債務及推行福利政策聞名，直率辛辣的言論樹立不同於過往共同民主黨候選人的形象，但評價兩極。

檢察官出身的國民力量候選人尹錫悅曾受文在寅重用，擔任首爾中央地方檢察廳檢察長，主導調查前總統李明博及朴槿惠任內貪腐案，之後升任檢察總長，但在去年3月辭官轉投政壇，打著政黨輪替大旗角逐總統之位。

●本屆選舉跟過去有何不同？

本屆大選被韓國輿論稱為「反感大選」，共同民主黨候選人李在明與國民力量候選人尹錫悅在一般民眾眼中的反感度都高達近5成。

現任總統文在寅的施政支持度雖有4成，但民調顯示高達5成選民都希望藉由這次大選進行政黨輪替，總統施政支持度與執政黨支持度脫勾，明知大學政治系教授申律指出，文在寅的施政支持度較偏向民眾希望在疫情危機下依靠政府的意願，而非出於真正對執政者的支持。

為打破選民對現行政策的負面態度，執政黨候選人必須提出有別於現任政府的政見，這也使得李在明與尹錫悅政見相似度高，且多集中於提高住房供給、減稅、創造工作機會等福利政策，但缺乏具體措施。

▲南韓政黨「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／路透）



●兩大政黨候選人主要政見

李在明：全國增加300多萬戶住宅，大幅調降房價至目前的5成，導入青年基本所得制度，階段性導入一週工作4.5天制度，透過產業革新提高出口額至1兆美元、國民平均所得5萬美元目標，培育百萬名未來數位人才 。 尹錫悅：全國增加250萬戶住宅，廢除綜合不動產稅，廢除非核政策，廢除女性家庭部，培育100萬名數位人才，促進ICT產業新生態系。

●外交政策比較

李在明：採取實用主義立場，視國家利益為最優先，同時與美、中兩大強國維持合作立場。對北韓政策基本上延續文在寅政府方向，但表示會爭取中止開城工業區等兩韓合作項目的制裁，促使北韓實踐非核化承諾，若北韓未履行承諾，會再以制裁應對。

尹錫悅：主張修復韓美同盟與韓日關係，對北韓政策以實現非核化為優先，但會與平壤當局促進廣泛經濟合作，與過去李明博、朴槿惠政府採取方針類似。在國防上主張以力量換取和平，提議追加部署 「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），對中立場較為強硬，但仍表示會促進與中國經濟合作。

●上任後面臨問題

韓國大選結束後不久就是北韓前領導人金日成冥誕，專家預估平壤當局屆時可能再次進行飛彈試射，新任政府與平壤當局關係發展很快就會面臨考驗。

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，若李在明當選，最大課題就是如何說服北韓、美國及中國恢復談判；尹錫悅則可能因將北韓稱為「主要敵人」，以及追加部署薩德的方針，同時面臨與北韓及中國關係惡化的窘境。

而在國內經濟發展上，李在明與尹錫悅都開出擴大住房供給、降低購屋負擔等福利政策，但都缺乏擴大財源措施，能否負擔大量福利支票仍待觀察。