　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「南韓總統大選」就在明天　政局是否變天關鍵一次看

▲▼南韓第20屆總統4位候選人於2日參與最後一輪電視辯論會，由左至右為正義黨沈相奵、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、共同民主黨李在明，其中安哲秀與尹錫悅整合，宣布退出大選。（圖／路透社）

▲南韓第20屆總統大選將於9日登場，國民之黨安哲秀（右二）宣布退出大選，與國民力量尹錫悅（左二）整合，對上共同民主黨候選人李在明（右一）。（圖／路透）

中央社記者廖禹揚首爾8日專電

韓國明天將舉行第20屆總統大選，執政黨共同民主黨可能在掌權5年後再度失去主導地位，而兩大政黨候選人的拉鋸態勢持續至最後一刻，讓專家都不敢輕易斷言最終結果。

韓國4、5日舉行總統大選事前投票，讓9日當天無法前往指定投票所的選民提前投票，創下36.93%事前投票率新高紀錄，共同民主黨與最大在野黨國民力量分別都認為這對自己的陣營有利；但也有學者認為，事前投票率高主要是受到疫情影響，加上選民從2014年導入事前投票制度以來，已逐漸熟悉事前投票文化。

韓國各地共1萬4464個投票所將在明天上午6時起開放投票，一般選民投票至傍晚6時截止，COVID-19確診者與相關隔離者則只能在下午6時至7時30分之間投票。韓國總統大選一般會在隔天上午6到7時之間完成開票，這次因增加確診者投票時段，預計可能花費更多時間。

▲▼南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透）

▲南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透）

●主要候選人

本屆韓國總統大選共有14名候選人登記參選，其中新浪潮黨候選人金東兗與原先民調排名第3的國民之黨候選人安哲秀退選。

在安哲秀退選之前，選情呈現兩強一中態勢，共同民主黨候選人李在明及國民力量候選人尹錫悅支持度分占4成上下，安哲秀支持度為10%多，排名第4的正義黨候選人沈相奵則不到一成。

安哲秀在臨近投票日的3日宣布退選，轉為與尹錫悅同一陣線，為這次大選更添變數。

人權律師出身的共同民主黨候選人李在明曾任城南市長及京畿道知事，任內以清償城南市債務及推行福利政策聞名，直率辛辣的言論樹立不同於過往共同民主黨候選人的形象，但評價兩極。

檢察官出身的國民力量候選人尹錫悅曾受文在寅重用，擔任首爾中央地方檢察廳檢察長，主導調查前總統李明博及朴槿惠任內貪腐案，之後升任檢察總長，但在去年3月辭官轉投政壇，打著政黨輪替大旗角逐總統之位。

●本屆選舉跟過去有何不同？

本屆大選被韓國輿論稱為「反感大選」，共同民主黨候選人李在明與國民力量候選人尹錫悅在一般民眾眼中的反感度都高達近5成。

現任總統文在寅的施政支持度雖有4成，但民調顯示高達5成選民都希望藉由這次大選進行政黨輪替，總統施政支持度與執政黨支持度脫勾，明知大學政治系教授申律指出，文在寅的施政支持度較偏向民眾希望在疫情危機下依靠政府的意願，而非出於真正對執政者的支持。

為打破選民對現行政策的負面態度，執政黨候選人必須提出有別於現任政府的政見，這也使得李在明與尹錫悅政見相似度高，且多集中於提高住房供給、減稅、創造工作機會等福利政策，但缺乏具體措施。

▲▼南韓政黨「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓政黨「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／路透）

●兩大政黨候選人主要政見

李在明：全國增加300多萬戶住宅，大幅調降房價至目前的5成，導入青年基本所得制度，階段性導入一週工作4.5天制度，透過產業革新提高出口額至1兆美元、國民平均所得5萬美元目標，培育百萬名未來數位人才 。 尹錫悅：全國增加250萬戶住宅，廢除綜合不動產稅，廢除非核政策，廢除女性家庭部，培育100萬名數位人才，促進ICT產業新生態系。

●外交政策比較

李在明：採取實用主義立場，視國家利益為最優先，同時與美、中兩大強國維持合作立場。對北韓政策基本上延續文在寅政府方向，但表示會爭取中止開城工業區等兩韓合作項目的制裁，促使北韓實踐非核化承諾，若北韓未履行承諾，會再以制裁應對。

尹錫悅：主張修復韓美同盟與韓日關係，對北韓政策以實現非核化為優先，但會與平壤當局促進廣泛經濟合作，與過去李明博、朴槿惠政府採取方針類似。在國防上主張以力量換取和平，提議追加部署 「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），對中立場較為強硬，但仍表示會促進與中國經濟合作。

●上任後面臨問題

韓國大選結束後不久就是北韓前領導人金日成冥誕，專家預估平壤當局屆時可能再次進行飛彈試射，新任政府與平壤當局關係發展很快就會面臨考驗。

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，若李在明當選，最大課題就是如何說服北韓、美國及中國恢復談判；尹錫悅則可能因將北韓稱為「主要敵人」，以及追加部署薩德的方針，同時面臨與北韓及中國關係惡化的窘境。

而在國內經濟發展上，李在明與尹錫悅都開出擴大住房供給、降低購屋負擔等福利政策，但都缺乏擴大財源措施，能否負擔大量福利支票仍待觀察。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
大馬女神爆染新冠肺炎　密切接觸患者「4天後才確診」
人妻找親妹幫忙代孕　老公想「真槍上陣」：這樣比較省錢
快訊／台中2車對撞「車頭全毀」　4人受傷緊急送醫
手機號碼20年沒換「卻等到了他」　網笑：我也是
具俊曄住首爾豪宅區！「漢江第一排」房價曝光
弟妹朱芯儀罹乳癌！賈靜雯暖心首發聲
台股連2日暴跌近千點！　金管會3點回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

殼牌石油宣布：停止採購任何俄羅斯「石油與天然氣」

「南韓總統大選」就在明天　政局是否變天關鍵一次看

文在寅「下重手」制裁俄羅斯！　獲拜登致函感謝：南韓角色很重要

南韓大選明粉墨登場！「2大候選人」爭議一次看　開票時間點出爐

基輔被俄轟成廢墟！烏軍恐怖砲坑前奏國歌　網見鼻酸畫面淚崩

美情報機構報告：北韓今年恐恢復核試

不斷更新／人道走廊開通！平民開始撤離　烏外交部估1.2萬俄軍喪命

新冠重症患者「關鍵基因」找到了　2弱點讓他們病情更易惡化

泰女星離奇溺斃！落水畫面疑曝光　網炸鍋：根本是故意的

太急跑去上流動廁所　突然出現「巨大推土機」男離奇被活活壓死

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《二十五，二十一》金泰梨奪金遭疑「搶來的」　裁判飆金句：想看支持的選手獲勝，請去看電影

《Running Man》集體確診時「宋智孝不知道」　金鍾國靠運動「鼻塞好了」...嗅覺也沒了！

殼牌石油宣布：停止採購任何俄羅斯「石油與天然氣」

「南韓總統大選」就在明天　政局是否變天關鍵一次看

文在寅「下重手」制裁俄羅斯！　獲拜登致函感謝：南韓角色很重要

南韓大選明粉墨登場！「2大候選人」爭議一次看　開票時間點出爐

基輔被俄轟成廢墟！烏軍恐怖砲坑前奏國歌　網見鼻酸畫面淚崩

美情報機構報告：北韓今年恐恢復核試

不斷更新／人道走廊開通！平民開始撤離　烏外交部估1.2萬俄軍喪命

新冠重症患者「關鍵基因」找到了　2弱點讓他們病情更易惡化

泰女星離奇溺斃！落水畫面疑曝光　網炸鍋：根本是故意的

太急跑去上流動廁所　突然出現「巨大推土機」男離奇被活活壓死

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉！網傻「差好多」　本人回應了

亞泥擬配3.4元現金股利　殖利率逾7%

絲竹樂傳奇！全國音樂賽苗栗3校奪特優　邁向「三級國樂之都」　　　

航海王長榮2月營收創歷史次高　法人看好新船下水挹注營運

換黑油店家灌超量700cc！新車噴濃煙、油流滿地　他崩潰：才騎300km

快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！車頭全毀4人受傷緊急送醫

拍照怎麼笑最好看？每天花2分鐘咬吸管　笑容馬上漂亮三倍

快訊／五楊高架4車撞成一團　貨車22歲駕駛一度受困…2人送醫

大馬女神爆染新冠肺炎...現況曝光！　密切接觸患者「4天後才確診」

一天尿尿20次！醫見詭異物「直頂她膀胱」　驚喊：有17公分

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

烏克蘭逮住俄軍2大「致命弱點」擊殺1少將

影片曝！　烏軍飛彈疑級沉俄最新護衛艦

俄烏第3輪談判登場　克宮列出「停戰4條件」

首批「國際傭兵軍團」抵達基輔！帥氣合照曝光

傳普丁18歲女兒被罵鼠輩　IG灌爆急刪

俄國慘被打趴！士兵半夜嚇醒「哭求退役」

烏克蘭總統所在地曝光！　澤倫斯基影片嗆聲：我不怕任何人

更／烏克蘭外交部估1.2萬俄軍喪命

低價Disney+今年確認推出！首波上市地區曝

人妻找親妹代孕　老公想「真槍上陣」：比較省錢

油價恐破300美元／桶！　俄警告：禁運將釀災難性後果

普丁恐將發動核武戰！傳女兒、情婦全已逃出俄國

物資不斷飆漲重挫美股！　道瓊狂洩797點

更多熱門

相關新聞

日本援烏防彈背心等裝備　專機最快晚間飛波蘭

日本援烏防彈背心等裝備　專機最快晚間飛波蘭

日本政府為援助遭俄羅斯入侵的烏克蘭，有意提供自衛隊防彈背心及頭盔等裝備。日本政府防衛省相關人士透露，專機最快今晚將啟程運到烏克蘭周邊國家；日媒報導可能是波蘭。

文在寅「下重手」制裁俄國！拜登致函感謝

文在寅「下重手」制裁俄國！拜登致函感謝

南韓大選明粉墨登場！爭議、開票時間一次看

南韓大選明粉墨登場！爭議、開票時間一次看

美情報機構報告：北韓今年恐恢復核試

美情報機構報告：北韓今年恐恢復核試

韓大選互抹黑　醜陋程度堪比「魷魚遊戲」

韓大選互抹黑　醜陋程度堪比「魷魚遊戲」

關鍵字：

南韓總統大選韓國總統大選李在明尹錫悅日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

朱芯儀證實「罹患乳癌」！4個月前照鏡發現胸部異樣

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

起底大S 20年前分手原因！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

具俊曄分手23年變了！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面