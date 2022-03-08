換黑油店家灌超量700cc！新車噴濃煙、油流滿地　他崩潰：才騎300km

▲車行換機油用抽的，還不看油尺，超量近700cc，車主心痛「是被修壞不是被騎壞的」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」指控，他日前在嘉義市某一間機車行換黑油（機油），不料老闆沒把舊機油抽乾淨，就開始灌新的機油，導致他的機車騎到一半，就開始噴濃煙，甚至機油直接流了出來，讓他崩潰喊，「心好痛，新車就被這樣搞，終於知道什麼叫做，車子都被修壞，不是被騎壞的」。

原PO表示，他新機車騎了300公里後，就騎回賣車的車行換機油，不料修車的師傅用抽的，沒把舊機油抽乾淨，就開始灌新的機油，第一時間他不知情，「還是朋友騎在我後面，說我的車子一直排濃煙出來，回家後自己拆空濾，發現機油滿一直流出來」。

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他第一時間打電話回去，店家才說「後來問總公司，說這台不能用抽的」，讓他非常生氣，等於店家賣車，卻連怎麼保養都不知道，超量100cc就算了，超量600至700cc，還懶惰不看機油尺，「我後來立刻到家附近的車行，請他們幫我換正確量的機油，他們一聽也笑說，怎麼會有天兵，這種CC數，還在用抽的」。

店家事後向他道歉，總公司也有派人處理，給予引擎「多半年保固」，但他認為「你們車行那麼爛，我哪裡還敢去」，「以後這輛車要保養維修，還是到熟識的車行好了」、「心好痛，新車就被這樣搞，終於知道什麼叫做，車子都被修壞，不是被騎壞的，對於一個愛車人來說真的是痛擊」。

其他網友看了紛紛表示，「重點是灌得進去才厲害，沒滿出來唉」、「好扯的商家，修車真的要找熟識的」、「機車換機油不是全部漏掉，然後加一整罐全新的嗎」、「機油量尺也看一下吧，偷懶真的母湯」、「懶到用抽的，然後機油尺也不看，技術直接零分啊」。

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