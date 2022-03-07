喝整晚還開車！BMW男闖紅燈撞機車再撞公車　害2人骨折送醫

▲蔡男酒後駕車上路，闖紅燈擦撞機車再撞上公車、造成兩人骨折受傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

6日清晨7時許，台北市中山區發生一起酒駕男子開車連撞機車騎士、公車的離譜車禍意外；中山警方表示，當時警員外出巡邏發現一輛BMW轎車駕駛未繫安全帶，便上前查看，未料該駕駛假意靠邊停配合，等到警方上前卻加速離去，警方顧及上班人潮車潮眾多，僅目視尾隨伺機攔停，該名駕駛加速行經林森北路、長春路口闖紅燈與機車發生擦撞，更肇事逃逸，後來在重慶北路2段追撞公車，該起意外造成無辜機車騎士乘客兩人腿骨折送醫，警方當場逮捕酒駕肇事的蔡姓男子（26歲）。

▲蔡男酒後駕車上路，闖紅燈擦撞機車再撞上公車、造成兩人骨折受傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方表示，當時巡邏民權一派出所警員依規定要攔停未繫安全帶的蔡男，對方卻佯裝配合卻加速逃離，過程中行經林森北、長春路口，先擦撞綠燈通行機車，造成機車傾倒2人腿骨折，蔡男不但未下車查看、反而加速逃離現場，行經南京西路、重慶北路圓環口追撞公車後，棄車徒步逃逸，所幸熱心民眾提供蔡男逃逸方向，警員在重慶北路2段55號前發現滿臉鮮血的蔡男，蔡男酒測值高達0.39mg/l，訊後依觸犯公共危險、過失傷害、肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據瞭解，蔡男當時在林森北路友人住處熬夜飲酒作樂，清晨打算開車返回南港住處，卻執意上路釀成連撞機車、公車意外，警方呼籲酒駕造成社會家庭悲劇，呼籲民眾切勿喝酒開車以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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