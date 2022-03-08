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社會 社會焦點 保障人權

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司　追2.3G毛片真相

▲▼謝忻 。（圖／翻攝自謝忻臉書）

▲謝忻近日因私密照外流，緊急向警方報案。（圖／翻攝自謝忻臉書）

記者張君豪／新北報導

知名藝人謝忻發現私密照外流，1日傍晚跟攝影師黃男緊急到警局報案。汐止警方7日收案後，報請士林地檢署指偵辦，未料有心人士8日上午竟利用MEGA雲端硬碟分享一套「謝忻獨家原檔」高達2820張、總容量高達2.3G的謝忻私密照，疑似攝影師拍攝的毛片全套外流。警方知悉後，已通知業者，下午該雲端連結共享服務已被屏蔽。

汐止警方不願證實外流照片的數量，但目前調查進度頗有進展，已派遣科技偵查人員到攝影公司，並對上傳到雲端硬碟的謝忻私密照主機進行數位分析，欲藉此釐清這批儲存大量謝忻私密照的雲端帳戶除了黃姓攝影師本人，是否有其他人登錄、下載、開啟分享紀錄。

▲疑似謝忻遭外流的全套私密照約2820張8日已在網路上流傳。（圖／記者張君豪翻攝）

▲疑似謝忻遭外流的全套私密照約2820張8日在網路上流傳。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，儲存這批私密照的雲端硬碟業者，與台警過往曾有辦案合作慣例，警方也據此依妨害電腦使用罪嫌，發出公文向雲端硬碟業者調取該公司雲端硬碟伺服器的用戶登入檔案；只要比對攝影公司電腦主機的存取紀錄、以及雲端硬碟業者的登入檔紀錄，即可釐清究竟是遠端「駭客」還是攝影公司「內鬼」所為造成私密照片外流。

檢警將待數位鑑識及雲端業者登陸檔比對結果出爐後，決定後續偵辦方向。

至於有媒體報導該攝影公司雲端硬碟私密照片流出，受害者不只一人，還有其他被攝女模私照也外流？對此，汐止警分局偵查隊傍晚接受《東森新媒體ETtoday》查證回應，「絕無此事。」

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