謝忻裸照外流「熊熊懂」！228字嗆外流者下地獄　批酸民變態仇女

記者黃翊婷／綜合報導

藝人謝忻裸照外流，她7日表示已經報案，並向洩照者喊話，「居心何在，好玩嗎？覺得這樣很厲害嗎？企圖讓我難堪或無地自容？」而同樣經歷過私密片外流風波的熊熊（卓毓彤），8日凌晨在臉書發文力挺謝忻，痛批部分酸民是變態的仇女心態，「惡意外流的人真的都（該）下地獄。」

▲熊熊8日在臉書發文力挺謝忻。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）

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謝忻日前驚傳14張大尺度私密照外流，事後她表示，這些照片是和團隊、攝影公司拍攝，未來規劃要進行圖文作品，原本存放在攝影師雲端硬碟裡，沒想到卻外流了，她3月1日已與黃姓攝影師（46歲）前往台北市松山分局松山派出所報案。警方認為可能是雲端帳戶遭盜用，構成妨害秘密罪嫌，由於照片外流案發地屬於新北市汐止警分局社后派出所轄區，北市警方已依規定轉呈汐止警分局社后派出所接辦。

▲謝忻得知照片外流後，一度情緒崩潰。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

同樣經歷過私密片外流風波的熊熊（卓毓彤），8日凌晨在臉書PO出一篇228字的文章力挺謝忻，並附上兩人的合照，「完完全全可以理解謝忻的心情，需要多大的勇氣，才能咬緊牙關面對這一切。總是會看見冷嘲熱諷的酸民說，『不要拍就沒事了！』這是怎麼樣變態的仇女心態？為什麼要檢討被害者？願意拍不代表等於同意外流ok？」

熊熊認為，努力讓自己變得更好，想呈現更漂亮的作品給大家，卻遭到惡意散布，真的很可惡，她曾與謝忻一起去野營，當時謝忻告訴她，「我已攻了10座百岳，雖然過程常常很痛苦，但攻頂後的爽感，可以讓我覺得自己還活著」，這是永保對生命的熱忱以及無所畏懼的冒險家精神，「願心臟強大的妳，能打贏這場仗。惡意外流的人真的都（該）下地獄。」