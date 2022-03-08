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謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流！警扣攝影公司主機追查

▲▼謝忻裸照外流主因見光？　疑「雲端惹禍」拍攝團隊被警約談。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻裸照外流主因見光？疑「雲端惹禍」拍攝團隊將被警約談。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

記者張君豪／新北報導

知名藝人謝忻私密照片外流引發輿論譁然，謝忻3月1日在攝影師黃男陪同下到松山派出所報案，警方認定攝影公司的雲端硬碟不明因素外流構成妨害秘密罪嫌，依私密照外流案發地歸屬，將案件移請汐止警分局社后所偵辦；汐止警方證實7日收到此案，並以案情重大社會矚目為由，當天報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

據了解，原本外傳謝忻流出的私密照片僅兩組毛片約14張，但目前根據投訴人反映，有網友出面檢舉，發現網路已流傳共2820張、容量高達2.3G的謝忻私密照全套影片，警方表示對此情資已經掌握，強調會儘速追查。

▲疑似謝忻遭外流的全套私密照約2820張8日已在網路上流傳。（圖／記者張君豪翻攝）

▲疑似謝忻遭外流的全套私密照約2820張8日已在網路上流傳。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方7日彙整謝忻及黃姓攝影師提供的資料，並緊急查扣攝影公司可登入該雲端硬碟的電腦及行動載具，先對這些電腦設備進行數位鑑識，要釐清最關鍵的疑點：除了黃姓攝影師拍攝製成照片後，究竟還有多少次額外登入該雲端帳戶的紀錄。

警方除透過數位鑑識該雲端硬碟帳戶的電腦瀏覽紀錄，也會行文雲端硬碟帳號的網路業者，提供該帳號案發前後所有登錄紀錄，倘若該雲端帳號有異端連線的網路登入紀錄，就可判定有第三人登入帳號竊取這些照片。

但若發現該帳號只有攝影公司網域的登入紀錄，那就可縮小調查範圍，反過來說，也有可能是擁有帳號權限的公司人員所為，據悉檢警將待最關鍵的主機數位鑑識及網路雲端業者的登入紀錄反查釐清，屆時就可以限縮調查範圍，才會展開約談動作。

但今天傳出網路已有流傳藝人謝忻共2820張、容量高達2.3G的全套私密照片，汐止警分局將成立專案小組，以最速件進行調查，警方也呼籲民眾若收到相關照片切勿轉傳以免觸法，避免造成被害人二度傷害。

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