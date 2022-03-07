　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓內鬼！謝忻14張私密照外流　拍攝團隊在場成員被通知到案

▲▼謝忻裸照外流主因見光？　疑「雲端惹禍」拍攝團隊被警約談。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻裸照外流疑「雲端惹禍」拍攝團隊被警約談。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

記者張君豪／新北報導

知名藝人謝忻日前驚傳私密照片外流，謝忻事後表示外流私密照片是和團隊、攝影公司拍攝，未來規劃要進行圖文作品，但未料放在攝影師雲端硬碟的私密照片居然外流，謝忻與黃姓攝影師（46歲）3月1日到台北市松山分局松山派出所報案，警方認為雲端帳戶遭盜用、構成妨害秘密罪嫌，目前案件依照片外流案發地歸屬，認定屬於新北市汐止警分局社后派出所轄區，北市警方依規定轉呈汐止警分局社后派出所接辦。

對此汐止警分局證實，謝忻私密照外流的案件目前該分局偵查隊科偵小組進行後續調查，警方將查扣攝影師公司電腦硬碟及該雲端帳戶登入記錄檔進行解析，並通知拍攝團隊及拍攝照片的在場成員到案說明，全案目前將朝「妨害電腦使用罪」方向偵辦。希能儘速查出照片外流原因。

網傳謝忻被流出私密照片共兩批、粗估有14張左右，汐止警分局將成立專案小組以最速件進行調查，警方也呼籲民眾若收到相關照片切勿轉傳以免觸法，也避免造成被害人二度傷害。

【相關新聞】

獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂

►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命


 

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
普丁爆將發動核武戰！女兒已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難
快訊／史上最硬教召　第3天操課內容曝
環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」
快訊／台電董事長確定為大停電丟官　王美花被慰留理由曝光
養羊男縱火奪6命　闖禍後還被當受災戶安置
普丁又失高級軍官　斯巴達指揮官戰死烏東
烏克蘭大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

閨密合資買車輪流開卻翻臉！各自推男友談判　他被5煞刀棍追殺

桃園社區「天降菜刀」險砸女網友　住戶陽台晾刀具不小心掉落

阿姨清晨上廁所太大聲！外甥被吵醒怒砍10多刀　她噴血驚逃險沒命

重機騎士北宜跑山前輪鎖死　「人車倒栽蔥翻滾」驚險畫面曝

環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」

快訊／高雄吹狂風！路樹連根拔起砸車　工地圍籬也被吹翻

養羊男被催繳房租縱火奪6命　闖禍後幫救火還被當受災戶安置

南投阿北酒駕+戴工地帽遭攔查　拒酒測狂飆5字經遭上銬

台中男租客縱火狠奪6人命　心愛寵物羊也被他燒成焦屍

花蓮台11線當賽道！騎士高速衝死亡彎道　摔入溝渠直喊痛

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

閨密合資買車輪流開卻翻臉！各自推男友談判　他被5煞刀棍追殺

桃園社區「天降菜刀」險砸女網友　住戶陽台晾刀具不小心掉落

阿姨清晨上廁所太大聲！外甥被吵醒怒砍10多刀　她噴血驚逃險沒命

重機騎士北宜跑山前輪鎖死　「人車倒栽蔥翻滾」驚險畫面曝

環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」

快訊／高雄吹狂風！路樹連根拔起砸車　工地圍籬也被吹翻

養羊男被催繳房租縱火奪6命　闖禍後幫救火還被當受災戶安置

南投阿北酒駕+戴工地帽遭攔查　拒酒測狂飆5字經遭上銬

台中男租客縱火狠奪6人命　心愛寵物羊也被他燒成焦屍

花蓮台11線當賽道！騎士高速衝死亡彎道　摔入溝渠直喊痛

閨密合資買車輪流開卻翻臉！各自推男友談判　他被5煞刀棍追殺

張競／共機南海失事「以演習掩蓋搜救？」　真是別鬧了⋯⋯

自家設太陽能板不怕停電？　專家：還要加裝一設施

原料汙染帶動記憶體止跌反彈　十銓將通知客戶調漲報價

台東台9線轎車撞變電箱　車頭全毀3人送醫

巴黎時裝周／BALENCIAGA壓軸服裝聲援烏克蘭！　藍黃色藏洋蔥

南投林管處發票換苗木3／11登場　1.2萬株6種台灣原生種任選

桃園社區「天降菜刀」險砸女網友　住戶陽台晾刀具不小心掉落

普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

時尚部落客完美胸型全都露　星星遮點自封「Gucci女王」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

大火跳樓逃生！他重摔車頂獲救　21歲女苦主出面

台中惡火已6死！市長盧秀燕到場

快訊／台中惡火6死！縱火男租客「上銬畫面」曝

台中惡火「7死改6死」　寵物羊恐成焦屍

台中惡火再添1死！41間套房6死6傷

快訊／天雨路滑　國1「4車追撞」紅爆回堵中

剛走出診所！洗腎女突昏倒　丈夫閃不過當場輾死她

國3追撞他返車拿手機　下秒慘遭2車撞飛亡

邱瓈寬繼承遺產案外案　曾志偉跨海提告結果曝

國道飆速222公里被罰2.4萬　免罰理由曝

更多熱門

相關新聞

黃捷力挺謝忻報警：讓法律制裁惡行

黃捷力挺謝忻報警：讓法律制裁惡行

藝人謝忻裸照外洩，7日痛心發文吐露心情，並表示已經報案，忍痛向洩照者喊話：「居心何在，好玩嗎？覺得這樣很厲害嗎？企圖讓我難堪或無地自容？」不過她也勇敢強調「再怎麼難過也要挺直腰桿，問心無愧地向前走」，讓大眾看了十分心疼，而先前成為換臉A片風波受害人的高雄市議員黃捷，也現身在留言區，為她加油打氣。

謝忻裸照外流主因見光？　拍攝團隊被警約談

謝忻裸照外流主因見光？　拍攝團隊被警約談

謝忻私密照外流源頭曝光！警這原因主動偵辦

謝忻私密照外流源頭曝光！警這原因主動偵辦

謝忻再被爆「另一批清涼照」外洩！

謝忻再被爆「另一批清涼照」外洩！

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

關鍵字：

謝忻攝影公司私密照雲端硬碟外流汐止警分局

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面