抓內鬼！謝忻14張私密照外流　拍攝團隊在場成員被通知到案

▲謝忻裸照外流疑「雲端惹禍」拍攝團隊被警約談。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

記者張君豪／新北報導

知名藝人謝忻日前驚傳私密照片外流，謝忻事後表示外流私密照片是和團隊、攝影公司拍攝，未來規劃要進行圖文作品，但未料放在攝影師雲端硬碟的私密照片居然外流，謝忻與黃姓攝影師（46歲）3月1日到台北市松山分局松山派出所報案，警方認為雲端帳戶遭盜用、構成妨害秘密罪嫌，目前案件依照片外流案發地歸屬，認定屬於新北市汐止警分局社后派出所轄區，北市警方依規定轉呈汐止警分局社后派出所接辦。

對此汐止警分局證實，謝忻私密照外流的案件目前該分局偵查隊科偵小組進行後續調查，警方將查扣攝影師公司電腦硬碟及該雲端帳戶登入記錄檔進行解析，並通知拍攝團隊及拍攝照片的在場成員到案說明，全案目前將朝「妨害電腦使用罪」方向偵辦。希能儘速查出照片外流原因。

網傳謝忻被流出私密照片共兩批、粗估有14張左右，汐止警分局將成立專案小組以最速件進行調查，警方也呼籲民眾若收到相關照片切勿轉傳以免觸法，也避免造成被害人二度傷害。

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