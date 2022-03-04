聲援烏克蘭　彰化市長捐出1月所得

▲彰化市長林世賢響應聲援烏克蘭，捐出一月所得。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

俄羅斯與烏克蘭戰爭越演越烈，為了聲援烏克蘭，彰化市長林世賢4日響應中央與地方首長，捐出一個月的薪資所得，他也期勉市民們慨然響應此一有意義的捐獻活動，不論金額多少，發揮雪中送炭的仁義精神，協助烏克蘭人民。

林世賢市長指出，自俄羅斯入侵烏克蘭之後，不只傳出烏克蘭人挺身而出阻擋俄軍進入核電廠，更有俄羅斯年輕士兵為了保護烏克蘭人，被同袍掃射傷亡，也凸顯戰火無情，人民成為霸權下最為傷痛的血淚印記；林市長認為，惡行必將獲得嚴逞，人間自有溫情。

當世界各國齊聲譴責俄羅斯無理入侵烏克蘭之際，台灣也能幫上忙，林世賢表示，感謝總統蔡英文、副總統賴清德等人拋磚引玉，捐出一個月所得支持烏克蘭，他也響應捐款捐出一個月所得，讓這份溫暖得以傳遞至8,000公里外的烏克蘭，讓我們得以跟他們說聲，「全球民主國家都與你們站在一起，你們並不孤單」。

捍衛民主，自助而後人助。林世賢更為烏克蘭加油打氣，因為該國政府與人民展現無比堅定的決心，抵禦俄羅斯強權的勇敢行動已讓整個世界都為之撼動！林市長籲請有意加入捐獻烏克蘭行列者，可參考【國人賑濟烏克蘭專戶資訊】-戶名：財團法人賑災基金會。銀行名稱：土地銀行（005）長春分行。銀行帳號：102-005-124-619。