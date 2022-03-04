彰化振興加碼登錄消費破63億　將送2戶青年住宅成家大禮

▲彰化振興加碼4月12日將抽出2戶青年住宅。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化振興加碼活動自去年10月15日推出活動後，統計到今年3月3日，累積登錄消費金額逾63億，4月12日第2次直播抽獎，確定再加碼50個2萬元現金獎、10台電動機車增加61個大獎，原定將抽出1間百萬青年住宅，再增加1戶，只要憑彰化消費200元以上的發票、收據或台灣Pay明細，上傳就可以參加抽獎。

縣長王惠美表示，彰化振興加碼活動自1月17日突破26億，屢破佳績，不到2個月時間翻倍，至3日逾63億，顯示加碼活動確實達到了刺激民眾消費，帶動地方經濟發展的目標，也達到第1次抽獎時突破60億時的加碼門檻，一名王姓民眾只花了780元就抽中青年住宅，令人羨慕。

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▲彰化振興加碼4月12日將舉行第二次抽獎。

縣府表示，4月12日第2次直播抽獎，確定將再加碼，合計抽出2間百萬青年住宅、30台電動機車、高達6,050個現金獎項，加碼後市值超過千萬，還有「百萬序號．送萬元現金」，只要第500萬個抽獎序號後的幸運兒，以百萬序號為倍數，也就是500萬、600萬、700萬等，經核對領獎資格無誤後，不用抽就可直接獲得1萬元現金紅包，目前已送出3位幸運得主，第800萬序號也即將產生。

▲彰化振興加碼4月12日第2次抽獎。（圖／彰化縣政府提供）

縣府經濟暨綠能發展處指出，只要持去(110)年10月15日起在彰化消費200元以上的發票、收據或台灣Pay明細，都可以參加「振興經濟 彰化加碼」活動，每張最多有10個序號。最後也再次提醒大家，為避免活動前大量登錄導致系統塞車，大家記得養成隨買隨登的好習慣。