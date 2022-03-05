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助青年返鄉！免費輔導線上銷售 　好食好事創生計畫受好評

▲好食好事基金會起啟動食農創生計畫。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事基金會起啟動食農創生計畫。（圖／好食好事基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為協助有理想的在地青農帶動地方創生，「好食好事基金會」今天在彰化啟動台灣第一個以食農為主題的地方創生計畫，由產官學界推薦彰化50多家食農企業，評選出6家在地食農團隊，基金會將提供4個月的免費輔導與線上群募銷售，捐助人頂新和德文教基金代表魏應充，更期許希盼能協助在地企業與產業發展一臂之力，促更多青年願意返鄉就業。

▲好食好事基金會起啟動食農創生計畫。（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事基金會起啟動食農創生計畫。

開訓儀式上，彰化縣副縣長洪榮章表示，彰化很有料只是太低調，好食好事基金會食農創生計畫透過集訓專業輔導，助地方食農團隊變成食農教育種子，從點線面伸展提升農業水準、推動青年返鄉，這也是政府努力的方向。

出身農村的捐助人代表魏應充則分享，從小在家鄉永靖參與許多農活，被永靖這塊土地滋長大，養成對農業的興趣也對家鄉有很深的感情；現在彰化人口流失，要如何讓青年返鄉恢復彰化縣的產業榮景，將透過業師和團隊輔導等協助地方，期待讓彰化食農在台灣或全世界佔有一席之地。

▲好食好事基金會起啟動食農創生計畫。（圖／好食好事基金會提供）

▲頂新和德基金捐助人代表魏應充(左四)關心社頭半線香草莊園。

入選的6團隊包含：永靖四芳社區(精油、荖葉)、彰化國村咖啡(八卦山咖啡)、二林蘭輝酒莊(葡萄酒)、埤頭藝龍種苗(百香果)、社頭半線香草莊園(香莢蘭)及員林幸福販賣所(霜淇淋)等6家彰化在地食農團隊，多樣性的食農創業題材，也呼應了彰化縣食農產業的潛力。

▲好食好事基金會起啟動食農創生計畫。（圖／好食好事基金會提供）

▲頂新和德基金捐助人代表魏應充(左三)關心埤頭藝龍種苗。

其中堪稱「台灣波爾多」的二林葡萄酒莊，酒莊密度全台最高，背後卻有許多農民走過時代變遷的血淚，其中源自輝爸與蘭媽這對客家夫妻的蘭輝酒莊，第三代劉致剛為保存先人傳承60年的黑后、金香葡萄老藤，正致力品牌創新。員林青年洪維駿則用在地食材研發具國際水準的霜淇淋，販賣幸福，這些在地產業，未來都將在地方創生計畫中再度發光發熱。

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