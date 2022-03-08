台南市領先全國創立數位學習輔導團　課中差異化教學影片全台首映

▲台南市教育局積極運用數位學習平台融入「課中差異化教學」，特邀請在使用上有創新作為的校長、教師拍攝影片，放置在教育局自主學習網，由黃偉哲市長主持全台首映會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局落實拔尖扶弱，全面支持學生適性學習，積極運用數位學習平台融入「課中差異化教學」，使用教育部「因材網」進行學習狀況全國最佳，為讓更多老師熟悉使用，特邀請在使用上有創新作為的校長、教師拍攝影片，放置在教育局自主學習網，由黃偉哲市長主持全台首映，並致贈感謝狀感謝好夥伴們。

教育部資訊及科技教育司郭司長伯臣，也特地親赴活動現場，共同見證台南市推動數位學習的成果，並希望能將影片也放置在資科司線上教學便利包的網頁，供全國教師參考。

黃偉哲市長表示，感謝教育部國教署及資科司看見台南推動數位學習的努力，過去這幾年台南市在教育局和各校對善用數位學習資源、提高學生學力基礎的努力推動下，師生對線上學習資源的運用已相當嫻熟。使用教育部「因材網」在課堂中進行差異化教學不僅列為發展重點，成果也獲得肯定，更領先全國創立數位學習輔導團，優先進行偏遠及非山非市學校的專業陪伴，希望有越來越多的教師善用因材網的學習資源，弭平學生學習落差，讓每個學生都受到最好的照顧。

專程出席記者會的教育部資科司郭伯臣司長表示，去年5月教育部宣布全面停課後，台南市迅速整合各項資源，停課一天後推出「線上公版直播教學」，不僅令人驚豔，亦廣受全國親、師、生肯定。台南市學生停課初期對於各項自主學習平臺的使用數據亦領先全國，相信亮眼表現與迅速反應，奠基於平時師生軟體及平臺的熟悉及活用，特別感謝將「因材網」融入課中差異化教學，造福更多孩子。

台南市教育局鄭新輝局長表示，扎根學生的基本學力是台南市教育的推動目標，落實課中差異化教學，不僅可落實適性教學、彌平學生學習落差，也有助於減少課後補救教學需求，讓原本落後的學生能有自信的在課堂中和同學一起學習。感謝新課綱辦公室「數位學習輔導團」和許多學校校長提供行政支援，以及許多專業且熱情的老師研發「課中差異化教學」創新方案並拍攝成影片協助推廣，讓越來越多的老師熟悉如何善用線上學習資源，協助學生成功的學習。

鄭新輝局長特別感謝山上國小蘇耿義校長、龍山國小方建良校長、新民國小施瀛欽老師、新生國小麥德莉老師、南化國小許游雅老師、鹽水國小何鳳珠老師、官田國小林珮瑀老師、東原國中林子翔老師、左鎮國中沈孟樺老師參與影片拍攝。

東原國中林子翔老師依據學生學習弱點，精準設計個別化學習任務並鼓勵學生完成，增加學生學習信心，進而減少對國中數學恐懼感；南化國小許游雅老師充分運用「因材網」平臺資源來引導學生進行課前預習及課後複習，透過小組學習及紙本簿冊的搭配運用，讓學生的學習成效卓著可見。新生國小麥德莉老師導入「因材網」進行「四學」教學，經由「學生自學、組內共學、組間互學、教師導學」等歷程，達到學生學習目標；鹽水國小何鳳珠老師巧妙地運用星空圖來引導學生認識自己的課程節點，激發學生自主學習的動機，透過節點的連結，引導學生逐步完成課程的學習。