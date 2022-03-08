詐領助理費！南市7連霸議員蔡淑惠捲弊案　 檢調10路搜索約談20人

▲將挑戰8連霸的國民黨台南市議員蔡淑惠被檢舉涉嫌詐助理費案，南檢指揮搜索，傳喚相關人士到案調查釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡淑惠被檢舉涉嫌詐領助理補助費，台南地檢署8日指揮調查局南機站人員，搜索蔡淑惠服務處、市議會辦公室等多個處所，檢調查扣證卷外，並傳喚蔡淑惠等相關人員約20人到案說明釐清案情中。

據了解，台南地檢署檢察官指揮調查局南機組，8日上午出動調查人員前往台南市議員蔡淑惠服務處、市議會辦公室等10多處處所執行搜索，並查扣數箱證物後離去，調查人員並傳喚蔡惠及相關人士約20人到案釐清案情中。

目前55歲的國民黨議員蔡淑惠，在台南市合併前，就擔任省轄台南市議會第13、14、15、16屆議員；台南縣市合併升格後，再當選 1、2、3屆市議員，預計2022年底將挑戰8連霸。

近2年來，台南市已有多名現任、卸任議員因涉嫌詐領或浮報助理費遭搜索，無黨籍谷暮．哈就與前議員曾順良，其他為無黨籍副議長林炳利，國民黨籍洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞，其中資深議員洪玉鳳更因二審判刑2年，褫奪公權5年、緩刑5年，而宣布不再連任，沒想到蔡淑惠也被捲入詐領助理費弊案。

有關檢調偵辦市議員疑捲助理費一事，國民黨台南市黨部主委林進旺表示尊重司法調查，但希望檢調單位秉公處理，讓案件真相儘速釐清。切勿有政治力因素的干擾，不要選擇性辦案，更不能讓外界有「只辦藍不辦綠」的觀感出現。

