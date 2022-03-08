MDI巨頭科思創在陸年產量60萬噸　年底前再推擴廠計畫

▲MDI龍頭製造商之一的科思創（Covestro）公司。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市發改委公布的2022年重大建設項目清單中，包含MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）龍頭之一的科思創60萬噸MDI擴建項目。對此，科思創（Covestro）全球高級副總裁、中國區總裁雷煥麗表示，該項目可行性研究進展順利，相關計劃在超前推進，「選址、開工規劃、規模、投入金額等最終決定將在今年年底之前公布。」

▲科思創公司在上海進博會展場展示聚碳酸酯等工程塑膠回收製品。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，前瞻產業研究院報告顯示，MDI主要分為聚合MDI和純MDI，其中，聚合MDI約佔市場需求總量的80%，主要用於建築、多樣工業模塑和冷藏。全球MDI工業的發展已有50多年歷史，技術門檻高，全球掌握其生產技術的主要是萬華化學集團股份有限公司、巴斯夫、科思創、亨斯邁等企業。

數據顯示，全球2021年MDI產能約967萬噸，大陸則為全球最大的MDI生產國，年產能共計396萬噸，佔全球比例41%。科思創曾於2021年對外表示，公司正研究在美國或大陸建設世界級MDI工廠，新工廠計劃於2026年投產，科思創目前在大陸MDI產能達60萬噸／年。

雷煥麗指出，科思創對大陸市場非常重視，科思創2021年在陸銷售額佔比達22%，同比增長57.5%，是公司全球最大單一市場，截至2021年底，科思創在陸投資總額已超過38億歐元（約1174億元新台幣），科思創上海一體化基地累計投資總額達到36億歐元（ 約1112.62億元新台幣）。

公開資訊顯示，科思創是全球最大的聚合物生產商之一，前身為德國拜耳（Bayer）材料科技，2015年獨立上市，業務範圍主要集中在高科技聚合物材料的生產製造及用於日常生活領域的創新性解決方案研發。