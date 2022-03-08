　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

MDI巨頭科思創在陸年產量60萬噸　年底前再推擴廠計畫

▲MDI龍頭製造商之一的德國科思創（Covestro）公司。（圖／CFP）

▲MDI龍頭製造商之一的科思創（Covestro）公司。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市發改委公布的2022年重大建設項目清單中，包含MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）龍頭之一的科思創60萬噸MDI擴建項目。對此，科思創（Covestro）全球高級副總裁、中國區總裁雷煥麗表示，該項目可行性研究進展順利，相關計劃在超前推進，「選址、開工規劃、規模、投入金額等最終決定將在今年年底之前公布。」

▲MDI龍頭製造商之一的德國科思創（Covestro）公司。（圖／CFP）

▲科思創公司在上海進博會展場展示聚碳酸酯等工程塑膠回收製品。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，前瞻產業研究院報告顯示，MDI主要分為聚合MDI和純MDI，其中，聚合MDI約佔市場需求總量的80%，主要用於建築、多樣工業模塑和冷藏。全球MDI工業的發展已有50多年歷史，技術門檻高，全球掌握其生產技術的主要是萬華化學集團股份有限公司、巴斯夫、科思創、亨斯邁等企業。

數據顯示，全球2021年MDI產能約967萬噸，大陸則為全球最大的MDI生產國，年產能共計396萬噸，佔全球比例41%。科思創曾於2021年對外表示，公司正研究在美國或大陸建設世界級MDI工廠，新工廠計劃於2026年投產，科思創目前在大陸MDI產能達60萬噸／年。

雷煥麗指出，科思創對大陸市場非常重視，科思創2021年在陸銷售額佔比達22%，同比增長57.5%，是公司全球最大單一市場，截至2021年底，科思創在陸投資總額已超過38億歐元（約1174億元新台幣），科思創上海一體化基地累計投資總額達到36億歐元（ 約1112.62億元新台幣）。

公開資訊顯示，科思創是全球最大的聚合物生產商之一，前身為德國拜耳（Bayer）材料科技，2015年獨立上市，業務範圍主要集中在高科技聚合物材料的生產製造及用於日常生活領域的創新性解決方案研發。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
0050、0056能加碼？她解析「14年績效」： 超嚇人
大S沒到場也可以結婚！　台韓登記只需具俊曄繳「關鍵一文件」
被問「飛彈來襲怎麼辦？」　蘇貞昌愣住逾10秒
邵雨薇穿火辣內衣沒報備吳慷仁　見大S閃婚「憶20年前」尷尬了
快訊／國道1號連環車禍！　1車撞翻四輪朝天
不只大S！　袁艾菲20年沒換號碼「找回斷聯10年尪」
大S、具俊燁閃婚「紅娘是她」！　凍齡女星驚喜回應了
台股三天跌掉1100點　分析師曝進場最佳時機點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

MDI巨頭科思創在陸年產量60萬噸　年底前再推擴廠計畫

收鼻酸訂單「孩子最後一餐肉」！老闆加碼送料寫字條：早日康復

港增28475確診160死亡 　港大：已有184萬人染疫「占人口四分之一」

自以為聰明「反詐」詐騙集團　他賺478元後「秒噴21萬」認錯報警

美被控在烏克蘭設立生物實驗室　陸外交部籲：盡快公布具體情況

山區公路驚見「藍色懸棺」！他開車目睹嚇傻：晚上更恐怖

陸水利部：今年北部、南部發生洪水可能性較大

婚後5天驚見男友真面目！32歲人妻氣炸出家為尼　10年後要賠9000

全球首個「懼高症」康復設備獲批　採VR結合心理進行早期干預治療

最不能接受男生外在3狀況！陸女票選：五官、穿衣品味、髮際線

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

MDI巨頭科思創在陸年產量60萬噸　年底前再推擴廠計畫

收鼻酸訂單「孩子最後一餐肉」！老闆加碼送料寫字條：早日康復

港增28475確診160死亡 　港大：已有184萬人染疫「占人口四分之一」

自以為聰明「反詐」詐騙集團　他賺478元後「秒噴21萬」認錯報警

美被控在烏克蘭設立生物實驗室　陸外交部籲：盡快公布具體情況

山區公路驚見「藍色懸棺」！他開車目睹嚇傻：晚上更恐怖

陸水利部：今年北部、南部發生洪水可能性較大

婚後5天驚見男友真面目！32歲人妻氣炸出家為尼　10年後要賠9000

全球首個「懼高症」康復設備獲批　採VR結合心理進行早期干預治療

最不能接受男生外在3狀況！陸女票選：五官、穿衣品味、髮際線

65歲以上接種疫苗可領500元禮券　中市3／17加開快打站

「錶王」、AP最夯的運動錶Melody都有　抱愛犬露一手95萬名錶

人權會：俄羅斯應停止侵略烏克蘭　嚴正譴責已發生戰爭暴行

加捷、綠茵攜手推新品　採「固態高端技術」獲美、日、韓多國專利

303停電報告出爐　經部：投入國家級資源提升電網韌性

「大姑姑借我錢」侄子電話求救　婦欲匯款警現身阻詐10萬元

獨／清明連假搭客運有優惠！住東部旅宿「4人同行1人免費」再折2百

美情報機構報告：北韓今年恐恢復核試

邵雨薇羞認「新房裝潢中」　曝和吳慷仁結婚進度

正宮開撕渣夫！王燦慘被氣球壓臉　羅巧倫趴在地滿臉豆花

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

大陸熱門新聞

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

台灣被列俄不友好名單　陸網友怕被牽連：中國外交部要抗議嗎？

王毅正告美日「別碰台灣問題」

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

41歲女被叫阿姨！下秒怒打29歲店員

鼓勵年輕人進工廠「少送外賣」 提案代表員工薪資曝光：月薪3萬元

提醒歐洲　王毅：共同反對製造新冷戰

習近平最新現身！再強調抓緊抓實備戰打仗

23歲妹賴床憋尿出事！血水淹沒腹腔送醫搶救

面試一半被要求去買奶茶　她拒絕竟錄取了

人妻結婚5天氣炸！怒出家為尼

陸反對制裁俄羅斯　不支持送武器給烏克蘭

72公斤老公壓一晚　人妻起床肋骨竟斷2根

陸爆「工人空心化」！他揭背後問題

更多熱門

相關新聞

科學家用二氧化碳成功製造太白粉 1立方公尺年產量等於5畝玉米田

科學家用二氧化碳成功製造太白粉 1立方公尺年產量等於5畝玉米田

大陸科學家耗時6年研究，成功在實驗室完成全球首例二氧化碳到澱粉（太白粉）的全合成。據了解，藉由人工合成方式生產出的澱粉，不依賴光合作用，合成速率是玉米澱粉的8.5倍，按目前研究參數顯示，理論上1立方公尺的生物反應器年產澱粉量相當於大陸5畝玉米地的年產澱粉量。

「人工合成新冠病毒」　武漢病毒所：不相信人類智慧能做到

「人工合成新冠病毒」　武漢病毒所：不相信人類智慧能做到

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

環遊世界免出國　「苗栗國」10大美景

環遊世界免出國　「苗栗國」10大美景

改圖抹黑馮世寬　他被告求饒：大人有大量

改圖抹黑馮世寬　他被告求饒：大人有大量

關鍵字：

MDI合成科思創二苯基甲烷二異氰酸酯Covestro

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

起底大S 20年前分手原因！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

具俊曄分手23年變了！

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱

大S「啪啪打前夫臉」光速二婚！她嗆爆汪小菲

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面