　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「人工合成新冠病毒」　武漢病毒所：不相信人類智慧能做到

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢病毒所。（圖／翻攝湖北日報）

▲ 武漢病毒所。（圖／翻攝湖北日報）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發後，武漢病毒所和P4實驗室剛好就在武漢，引起部分外媒質疑是病毒來源。現任中國科學院武漢病毒研究所黨委書記兼副所長、中國科學院武漢分院副院長、武漢病毒所學術委員會主任袁志明接受大陸媒體《中國日報網》採訪時表示，「現在沒有任何的證據去證明，這個病毒有人工合成的痕跡，我從來不相信我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒。」

▲▼ 武漢病毒所專家袁志明澄清。（圖／翻攝中國日報網/西瓜視頻）

▲武漢病毒所副所長袁志明，澄清外界質疑和謠言。（圖／翻攝中國日報網/西瓜視頻）

接受訪問的袁志明，一開始介紹內部團隊日常工作強項，「包含藥物開發、疫苗研究，還有一些致病機理，病毒來源、病毒的基本特性。針對一些做病毒的結構，病毒所誘導的一些免疫反應的工作。」當疫情爆發後，研究所裡每一個人都沒有感染，也沒離開武漢。自從出現新冠病毒，所有人全力投入研究工作。

針對外界有研究指出，病毒源於武漢或武漢病毒所，並且洩漏出去？對此，袁志明回應，「為什麼有謠言？一方面是因為武漢病毒所和p4實驗室身處武漢，別人的聯想，這種聯想我覺得不可怕。但是你要想到可怕的事情是，有人是有意要把大家的事情往這引。」

▲▼ 武漢病毒所專家袁志明澄清。（圖／翻攝中國日報網/西瓜視頻）

▲袁志明指出j，外界至製造謠言的目的，混淆視線。（圖／翻攝中國日報網/西瓜視頻）

袁志明指出，日前，美國參議員柯頓（Tom Cotton）很早就說這個事情，病毒來自於武漢病毒研究所，《華盛頓郵報》（The Washington Post）和另外兩個記者專門寫有關病毒來自於武漢實驗室的一些東西，「他沒有任何的證據，他也沒有任何的邏輯關係去指責，他完全是憑自己的一種猜測，目的是，去混淆視線。」

另外，談到外媒有報導指稱，新型冠狀病毒是人工合成製造的產物？袁志明表示，「學術刊物上也有很多的報導，從我個人對病毒學的瞭解，如果說人工要合成這個病毒，一個是現在沒有任何的證據去證明這個病毒有人工合成的痕跡。」

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲袁志明表示，我不相信人類有智慧可以合成這樣一個病毒。（示意圖／翻攝湖北日報）

袁志明進一步指出，有些科學家也認為，如果要人工合成這個病毒，科學家的智慧是超過了我們常人，也超過我們現在人類社會所能夠滿足的工作量。「所以我從來不相信，我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒。」

關於病毒所的管理制度，袁志明很有信心地說，「這病毒絕對不可能是從我們這邊出來的，我們美國的加爾維斯頓國家實驗室的主任，他就明確的說，這個實驗室和我們歐洲美國的實驗室是一樣的，一樣的嚴格管理。」

最後，針對外界質疑，袁志明做出總結，「當前美國科技界強烈反對這種病毒陰謀論，反對這些政治家，為了出於政治目的而發出的某種聲音。」我也相信只要是疫情不完，特別是海外的疫情不完，這種懷疑或者不和諧的聲音，它永遠不會消失。希望陰謀論不要傷害了科學家合作。

ET快訊
嘉義五金行凌晨大火　老闆叫醒家人脫困..自己救火不幸燒死
3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」薪資條曝光網
徐若瑄首發聲！千字長文回應「研究自己」論文爭議..坦承2動機
何妤玟婚變「前夫事蹟全被翻出」　翻覆整晚183字吐真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

沒網路也能用！　人行：有序推進法定「數位人民幣」

社區土堆挖出「4具兒童屍體」…全是「活埋致死」！3小孩為一家人

影響遠超金融海嘯　陸學者：疫情催生「新全球化」

10歲乖巧女孩失蹤4天！　「13歲堂哥」性侵殺害...灌木叢指認遺體

馬雲接班人偷情第一女網紅　小三PO文藏玄機「暗示要上位」…正宮公開宣戰！

譚德塞與王毅通話　指WHO飽受抹黑：總有一天真相會大白

「人工合成新冠病毒」　武漢病毒所：不相信人類智慧能做到

英國關切黎智英等人被捕　陸駐港公署：純屬中國內政

港府「1小時修改2聲明」低姿態　中聯辦非基本法22條機構

武漢「最初7病例」紀錄首曝光！華南海鮮市場肉販發燒10天　6人群聚病發

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

沒網路也能用！　人行：有序推進法定「數位人民幣」

社區土堆挖出「4具兒童屍體」…全是「活埋致死」！3小孩為一家人

影響遠超金融海嘯　陸學者：疫情催生「新全球化」

10歲乖巧女孩失蹤4天！　「13歲堂哥」性侵殺害...灌木叢指認遺體

馬雲接班人偷情第一女網紅　小三PO文藏玄機「暗示要上位」…正宮公開宣戰！

譚德塞與王毅通話　指WHO飽受抹黑：總有一天真相會大白

「人工合成新冠病毒」　武漢病毒所：不相信人類智慧能做到

英國關切黎智英等人被捕　陸駐港公署：純屬中國內政

港府「1小時修改2聲明」低姿態　中聯辦非基本法22條機構

武漢「最初7病例」紀錄首曝光！華南海鮮市場肉販發燒10天　6人群聚病發

居家檢疫竟7度趴趴走　台南陸籍男遭重罰70萬後失聯...警追查中

曾接觸敦睦艦隊3確診者！馬公海軍基地15官兵「一採陰性」　營區隔離14天

妻子出軌、男童失蹤！驚悚電影《搞鬼》中英文片名有寓意

快訊／政戰學院即日停課2周　21密切接觸者進單獨隔離寢室

嘉義五金行凌晨大火　老闆叫醒家人脫困..自己救火不幸燒死

酷碰券振興經濟？　立法院法制局「三點建議」：應評估電子支付普及率

《志村大爆笑》免費看10精華「廣告收入全捐出」　1天破200萬點閱…留言全是懷念

陳建仁批WHO：1月底才宣告緊急事件為時已晚

抗煞名醫研判官兵「在帛琉染疫」　病毒源頭若是台灣「會比鑽石公主號恐怖」

蔡英文視察新港公糧倉　現有庫存86萬公噸足夠供應

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

大陸熱門新聞

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

開車輾死自己！他下身噴血慘卡前輪

武漢最初7病例首曝光！肉販發燒10天

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

女留學生瘋狂播毒「32人被傳染」

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

停車場驚見詭異一幕！他當場嚇傻

俄羅斯下令「禁止出口小麥」　陸民眾急囤糧...政府喊話別恐慌！　

遭魔鬼養父性侵3年　少女勇敢說話了

147萬人飲水困難、100條河川斷流..... 雲南陷10年來最嚴重乾旱

「人工合成新冠病毒」　武漢病毒所：不相信人類智慧能做到

馬雲接班人偷情第一女網紅　正宮公開宣戰！

譚德塞與王毅通話　同聲批抹黑

更多熱門

相關新聞

法媒「狂報圓山飯店ZERO燈」曝台抗疫秘密

法媒「狂報圓山飯店ZERO燈」曝台抗疫秘密

新冠肺炎在全球疫情嚴重，不少國家一開始遵守WHO建議，最後仍釀成疫情失控的慘況，近日國際各國面對台灣至今僅300多例確診，感到相當不可思議，紛紛大篇幅報導台灣的防疫對策與台灣民眾的團結、政府執行力。法國一間新聞台主播更是分析台灣抗疫的政策，並以「對抗新冠病毒：台灣的秘密是什麼？」為題。

西班牙封城令擬再延長但放寬對孩童限制

西班牙封城令擬再延長但放寬對孩童限制

新冠肺炎損失巨大！　美國國會推法案「要大陸賠償」

新冠肺炎損失巨大！　美國國會推法案「要大陸賠償」

軍艦官兵帛琉感染可能低　專家：感染源正在趴趴走

軍艦官兵帛琉感染可能低　專家：感染源正在趴趴走

紐約新冠肺炎增540死　州長：疫情似已過高峰

紐約新冠肺炎增540死　州長：疫情似已過高峰

關鍵字：

外洩合成新冠病毒源頭武漢病毒所副所長袁志明

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫曝風險

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

250萬奧迪TT高速撞2車　釀3傷

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面