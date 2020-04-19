「人工合成新冠病毒」　武漢病毒所：不相信人類智慧能做到

▲ 武漢病毒所。（圖／翻攝湖北日報）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發後，武漢病毒所和P4實驗室剛好就在武漢，引起部分外媒質疑是病毒來源。現任中國科學院武漢病毒研究所黨委書記兼副所長、中國科學院武漢分院副院長、武漢病毒所學術委員會主任袁志明接受大陸媒體《中國日報網》採訪時表示，「現在沒有任何的證據去證明，這個病毒有人工合成的痕跡，我從來不相信我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒。」

▲武漢病毒所副所長袁志明，澄清外界質疑和謠言。（圖／翻攝中國日報網/西瓜視頻）

接受訪問的袁志明，一開始介紹內部團隊日常工作強項，「包含藥物開發、疫苗研究，還有一些致病機理，病毒來源、病毒的基本特性。針對一些做病毒的結構，病毒所誘導的一些免疫反應的工作。」當疫情爆發後，研究所裡每一個人都沒有感染，也沒離開武漢。自從出現新冠病毒，所有人全力投入研究工作。

針對外界有研究指出，病毒源於武漢或武漢病毒所，並且洩漏出去？對此，袁志明回應，「為什麼有謠言？一方面是因為武漢病毒所和p4實驗室身處武漢，別人的聯想，這種聯想我覺得不可怕。但是你要想到可怕的事情是，有人是有意要把大家的事情往這引。」

▲袁志明指出j，外界至製造謠言的目的，混淆視線。（圖／翻攝中國日報網/西瓜視頻）

袁志明指出，日前，美國參議員柯頓（Tom Cotton）很早就說這個事情，病毒來自於武漢病毒研究所，《華盛頓郵報》（The Washington Post）和另外兩個記者專門寫有關病毒來自於武漢實驗室的一些東西，「他沒有任何的證據，他也沒有任何的邏輯關係去指責，他完全是憑自己的一種猜測，目的是，去混淆視線。」

另外，談到外媒有報導指稱，新型冠狀病毒是人工合成製造的產物？袁志明表示，「學術刊物上也有很多的報導，從我個人對病毒學的瞭解，如果說人工要合成這個病毒，一個是現在沒有任何的證據去證明這個病毒有人工合成的痕跡。」

▲袁志明表示，我不相信人類有智慧可以合成這樣一個病毒。（示意圖／翻攝湖北日報）

袁志明進一步指出，有些科學家也認為，如果要人工合成這個病毒，科學家的智慧是超過了我們常人，也超過我們現在人類社會所能夠滿足的工作量。「所以我從來不相信，我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒。」

關於病毒所的管理制度，袁志明很有信心地說，「這病毒絕對不可能是從我們這邊出來的，我們美國的加爾維斯頓國家實驗室的主任，他就明確的說，這個實驗室和我們歐洲美國的實驗室是一樣的，一樣的嚴格管理。」

最後，針對外界質疑，袁志明做出總結，「當前美國科技界強烈反對這種病毒陰謀論，反對這些政治家，為了出於政治目的而發出的某種聲音。」我也相信只要是疫情不完，特別是海外的疫情不完，這種懷疑或者不和諧的聲音，它永遠不會消失。希望陰謀論不要傷害了科學家合作。