　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

隔20年再見初戀！具俊曄明抵台見大S　指揮中心曝入境條件

▲▼具俊曄開口了：20年前我提分手　苦苦求婚3個月「我愛熙媛的全部」。（圖／翻攝自具俊曄、大S IG）

記者張乃文／台北報導

韓團「酷龍」成員具俊曄8日宣布與大S（徐熙媛）結婚，投下震撼彈。兩人透過一通電話，牽起這段逝去20年的緣分。據了解，具俊曄明（9）日一早就會搭上飛抵台灣的班機。中央流行疫情指揮中心回應，國人配偶已開放入境，另外若是訂婚等情況，有緊急或人道協處也可開放，至於跨國情侶指揮中心還在討論中，時間會落在觀光旅客前。

針對大S及具俊曄宣布結婚，除了投下震撼彈外，不少伴侶也對於具俊曄說「因為疫情還不能見面」深有同感。而指揮中心今（8）在記者會也說，這部分隨時在檢討，目前是國人配偶可入境，另外定婚者或是同婚有緊急或人道協處部分，也可開放入境。

發言人莊人祥說明，至於其他部分可能會是觀光客入境前開，不過要再進一步請外交部、移民署了解，因為這屬於跨部會問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

我國外籍人士入境，目前除了開放商務客外，指揮中心表示，國人家庭團聚需求殷切，為保障國人家庭團聚權，開放已完成結婚程序之國人外籍配偶及其國人外籍未成年子女得於邊境嚴管期間申請入境。

指揮中心提到，將授權外交部駐外館處依現行國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證規定受理其簽證申請，並核發「特別入境許可」簽證。其入境檢疫措施依現行隔離檢疫作業辦理。另外，最新規定，自7日起入境為10天檢疫。

據了解，具俊曄與大S當年在蘇慧倫演唱會上初次見面，女方主動追求，秘密交往了1年分手，但他始終沒有承認過這段感情，事過境遷後，他才在南韓節目上透露，大S曾在腳踝刺上他的名字，但大S不懂韓文，把「具」刺成「九」，間接認了往事。

20年後的一通電話，具俊曄主動牽起兩人緣分，他形容：「去年冬天聽到熙媛離婚的消息，心情覺得很奇怪，我抱著單純問候的心情，試著撥打20年前的那個號碼，居然通了，聽到她聲音的瞬間，以前那份愛情的烈焰在心中燃燒起來，好幾個月以來，手機不離身，邊視訊邊跟熙媛表現我熱烈地愛意，我跟她說『跟我結婚吧』。」

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
藍正龍「8字祝福大S再婚」！　17年前被單方面分手
LINE改名稱可低調退群？　3大破綻「白忙一場」
快訊／高雄岡山又停電！　台電緊急說明原因
愛車救了墜樓男被砸凹！　女車主還被開「60元停車單」傻眼
具俊曄明抵台見大S　指揮中心曝入境條件
快刪！4款App藏病毒「盜光戶頭存款」　5萬人崩潰
第26期疫苗預約公布　明起分三時段預約
快訊／旅遊團增6人染疫！　有4例在台南
快訊／本土+8例！　分布3縣市
LIVE／旅遊團感染擴大　指揮中心最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／台南一口氣增4例！黃偉哲召開記者會說明

快訊／東港恐怖旅行團「高雄已7例」　夫妻去美髮店遭感染

美國入境妹「7+7」傳給送餐姊　羅一鈞：春節專案唯一家戶傳染

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到：太怪了吧

快訊／高雄岡山又停電！7000戶受影響　台電緊急說明原因了

指揮中心「500元獎勵催打」恐無效？莊人祥：不要唱衰

遊覽車旅遊團疫情燒台南！確診者「搭復健巴士」傳同車4人

隔20年再見初戀！具俊曄明抵台見大S　指揮中心曝入境條件

旅遊團群聚源頭隱匿接觸史？莊人祥曝接觸過程：衛生局調查中

俄烏戰火波及中原大學！線上課程遭關「學生嗆要普丁負責」

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

LIVE／台南一口氣增4例！黃偉哲召開記者會說明

快訊／東港恐怖旅行團「高雄已7例」　夫妻去美髮店遭感染

美國入境妹「7+7」傳給送餐姊　羅一鈞：春節專案唯一家戶傳染

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到：太怪了吧

快訊／高雄岡山又停電！7000戶受影響　台電緊急說明原因了

指揮中心「500元獎勵催打」恐無效？莊人祥：不要唱衰

遊覽車旅遊團疫情燒台南！確診者「搭復健巴士」傳同車4人

隔20年再見初戀！具俊曄明抵台見大S　指揮中心曝入境條件

旅遊團群聚源頭隱匿接觸史？莊人祥曝接觸過程：衛生局調查中

俄烏戰火波及中原大學！線上課程遭關「學生嗆要普丁負責」

大龍蝦海鮮拼盤千元有找！高雄個人火鍋冠軍　肉盤附A5級日本和牛

LIVE／台南一口氣增4例！黃偉哲召開記者會說明

大S老公當年有多紅？「這1首歌」全台灣人都會唱　她翻唱爆紅變天后

一句「看三小」爆衝突　北市酒店3打1畫面曝...短裙女勸架拉不住

柯文哲：祝全天下女人「像大S一樣找摯愛」　20年電話沒換才是真理

快訊／東港恐怖旅行團「高雄已7例」　夫妻去美髮店遭感染

快訊／縱火害6命+堆物阻逃生　屋主、養羊男租客殺人等5罪聲押

藍正龍首發聲「8字祝福大S再婚」！　起底17年前被單方面分手

港務公司十周年推出精緻動畫短片「十年一日」　觀賞影片可抽大獎

停電頻傳帶動電力儲能產品建置需求　系統電2月營收創新高

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

確定了！高中每週朝會最多一次早自習不考試

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

大S再婚「年輕人狂問他是誰？」　PTT曝超神地位

4／30起「紅黃線臨停」將不受理檢舉

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

快訊／又停電！台南永康6天停電5次　7511戶受影響

快訊／本土+8分布三縣市！另增45例境外

快訊／台南今暴增4例　黃偉哲：足跡重疊者快採檢

大S閃婚具俊曄！微博崩潰狂刷：以為愚人節

大S再婚！他問「號碼20年都沒換？」網：我用30年

成大男重考「爽上台大電機」　學長曝魔王關卡

更多熱門

相關新聞

大S再婚根本《與龍共舞》翻版！神吻合番茄❤柳丁哏

大S再婚根本《與龍共舞》翻版！神吻合番茄❤柳丁哏

大S無預警宣布閃婚24年前舊愛酷龍具俊曄，全靠20年來都沒有變的電話號碼重新牽起這段跨國戀情，浪漫指數爆表，不過兩人童話般的愛情其實早就出現在經典港片《與龍共舞》中，十一姑最後重逢舊愛朱志強，鄉民女神坦言看到大S的故事就直覺想到「番茄和柳丁」，笑翻大票網友。

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味

大S「歐巴」老公52歲沒大叔味

大S閃婚傳媽媽得知氣炸　經紀人無奈曝真相

大S閃婚傳媽媽得知氣炸　經紀人無奈曝真相

20年沒換號碼「等到了他」　2招神反擊

20年沒換號碼「等到了他」　2招神反擊

具俊曄承認「20年前我先提分手」：我愛熙媛的全部

具俊曄承認「20年前我先提分手」：我愛熙媛的全部

關鍵字：

中央流行疫情指揮中心大S具俊曄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

大S、具俊曄「根本還沒見面」！

大S倒追具俊曄！

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

大S認了「3個月閃婚」酷龍具俊曄！

起底大S 20年前分手原因！

快訊／大S宣布結婚首發聲「珍惜當下幸福」！

具俊曄分手23年變了！

酷龍曾紅遍全台「20年前世紀合照」曝光！

大S「啪啪打前夫臉」光速二婚！她嗆爆汪小菲

大S再婚「被求婚對話曝光」！親吐婚禮進度

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

具俊曄「年輕帥成這樣」迷倒大S！不輸美男偶像

大S閃婚20年前舊愛酷龍具俊曄　小S：祝福姊姊！

更多

最夯影音

更多
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面