隔20年再見初戀！具俊曄明抵台見大S　指揮中心曝入境條件

記者張乃文／台北報導

韓團「酷龍」成員具俊曄8日宣布與大S（徐熙媛）結婚，投下震撼彈。兩人透過一通電話，牽起這段逝去20年的緣分。據了解，具俊曄明（9）日一早就會搭上飛抵台灣的班機。中央流行疫情指揮中心回應，國人配偶已開放入境，另外若是訂婚等情況，有緊急或人道協處也可開放，至於跨國情侶指揮中心還在討論中，時間會落在觀光旅客前。

針對大S及具俊曄宣布結婚，除了投下震撼彈外，不少伴侶也對於具俊曄說「因為疫情還不能見面」深有同感。而指揮中心今（8）在記者會也說，這部分隨時在檢討，目前是國人配偶可入境，另外定婚者或是同婚有緊急或人道協處部分，也可開放入境。

發言人莊人祥說明，至於其他部分可能會是觀光客入境前開，不過要再進一步請外交部、移民署了解，因為這屬於跨部會問題。

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我國外籍人士入境，目前除了開放商務客外，指揮中心表示，國人家庭團聚需求殷切，為保障國人家庭團聚權，開放已完成結婚程序之國人外籍配偶及其國人外籍未成年子女得於邊境嚴管期間申請入境。

指揮中心提到，將授權外交部駐外館處依現行國人外籍配偶及未成年子女申請依親、探親簽證規定受理其簽證申請，並核發「特別入境許可」簽證。其入境檢疫措施依現行隔離檢疫作業辦理。另外，最新規定，自7日起入境為10天檢疫。

據了解，具俊曄與大S當年在蘇慧倫演唱會上初次見面，女方主動追求，秘密交往了1年分手，但他始終沒有承認過這段感情，事過境遷後，他才在南韓節目上透露，大S曾在腳踝刺上他的名字，但大S不懂韓文，把「具」刺成「九」，間接認了往事。

20年後的一通電話，具俊曄主動牽起兩人緣分，他形容：「去年冬天聽到熙媛離婚的消息，心情覺得很奇怪，我抱著單純問候的心情，試著撥打20年前的那個號碼，居然通了，聽到她聲音的瞬間，以前那份愛情的烈焰在心中燃燒起來，好幾個月以來，手機不離身，邊視訊邊跟熙媛表現我熱烈地愛意，我跟她說『跟我結婚吧』。」