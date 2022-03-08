記得儲水！中市8區管線維修15日停水23小時　近8萬戶受影響

▲自來水公司為進行管線維修，台中8區15日起將停水23小時，共計影響約8萬戶。（圖／自來水公司提供）



記者游瓊華／台中報導

自來水公司15日宣布，為進行「台中市北屯區北屯路(三光北一街)(進化北路)(健行路)∮1350公釐送水幹管檢修作業」，預計自3月15日上午9時至3月16日上午8時停水，共計23小時，停水區域包含台中市原8區部分區域，約影響7萬9,749戶；水壓降低區域包含北屯區、西屯區及南屯區，約計1萬1,948戶。

經發局說明，這次停水範圍有中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、西屯區及南屯區（文心路、五權路以東，鐵路以西道，文心路以南，五權西路、復興路以北）；水壓降低範圍為北屯區、南屯區、西屯區（大連路、中清西二街、弘孝路以南，惠中路及惠文路以東，文心路以北，文心路以西（沿著停水範圍的北側及西側部分區域）等一帶。

經發局表示，自來水公司第四區管理處規劃設置30處臨時取水站，並通知停水區域的里長、地方民意代表、大用水戶及綜合醫院等，停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，另歡迎市民加入台水公司LINE官方帳號即時接收停水通知。

經發局也提醒，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，故管線末端或巷弄區域將延後2小時恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用，停水期間，市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保工程如期完工，將民眾不便降至最低。