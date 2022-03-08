快訊／養羊男租客「挾怨放火」奪6命！　與囤物女房東雙雙遭移送

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市興中街一處集合式住宅6日下午傳出惡火，釀成6死6傷。警方調查，鄭姓房客因養羊而遭莊姓女房東驅趕，心生不滿因此縱火造成悲劇；而莊婦則因頻頻在大樓1樓走道、梯間堆置資收雜物，經環保局屢勸不聽、2年開罰24次仍拒改善，因此與縱火的鄭嫌雙雙遭依公共危險罪送辦。今(8日)上午警方訊後已將2人移送台中地檢署。

▲台中興中街火警6死。（圖／民眾提供）

警消調查，起火大樓是地下一樓、地上七樓的合法建築，但八樓是違建頂加，多年前由莊女買下，改建成41間套房分租，但莊女熱愛撿拾資源回收物，雜物時常凌亂堆積在1樓走道、梯間，導致環境髒亂，屢屢遭檢舉；環保局在2年內開罰24次，甚至幾乎每個月都派員到場執行強制清除，但沒多久莊女又故態復萌，令人頭疼不已，怎料此次火警，堆積的雜物竟成了逃生、救災的最大阻礙。

莊婦7日被檢警帶回現場協助調查，面對媒體詢問，僅簡短表示「哇就甘苦」。同日下午，她主動向警方要求，想前往殯儀館祭拜死者，到場後她手裡拿著傷亡名單，嘴裡念念有詞、雙手合十不斷狂拜，最後更向媒體自曝，火災意外是因有瘋子放火，「放火的肖仔」。

檢警循線深入調查，鎖定40多歲的鄭姓房客涉有重嫌，隨即將人拘提到案。鄭男到案後坦承縱火，並表示他與房東有租屋糾紛，莊婦不滿他飼養寵物羊，要求另尋他處租住，因此才會在6日下午挾怨縱火。

目前，鄭男已被依公共危險罪送辦；莊婦則因為在大樓1樓、梯間堆放雜物，經環保局提醒仍屢勸不聽，造成房客逃生、警消救援困難，事後同樣被依公共危險罪從嚴究辦。

▼縱火的鄭嫌、與莊姓女房東雙雙遭移送。（圖／記者游瓊華翻攝）