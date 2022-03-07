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社會 社會焦點 保障人權

台中大火6死6傷　犯罪被害人保護協會啟動即時關懷機制

▲犯保臺中分會同仁攙扶被害人家屬進入相驗室接受訊問 。（圖／犯保總會提供，下同）

▲犯保台中分會同仁攙扶被害人家屬進入相驗室接受訊問 。（圖／犯保總會提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

台中市中區興中街集合式住宅，於6日下午4時許發生火警造成6人死亡罹難、6人輕重傷之悲劇，財團法人犯罪被害人保護協會總會獲知消息後立即督導台中分會成立「即時關懷」小組，前往事故現場設立關懷據點，關懷罹難者家屬，並配合台中地檢署進行現場服務，未來將一起陪伴被害人及家屬走過這傷痛的人生歷程。

▲犯保臺中分會同仁攙扶被害人家屬進入相驗室接受訊問 。（圖／犯保總會提供，下同）

▲犯保臺中分會同仁攙扶被害人家屬進入相驗室接受訊問 。（圖／犯保總會提供，下同）

犯保總會於這起不幸事件發生後，即開始與台中分會聯繫，持續掌握案件發生進度，經評估後，犯保總會立即督導臺中分會同仁於案昨天及今天在現場及殯儀館設立關懷據點。

經犯保總會協調調度後，共有7位工作人員及5名保護志工在現場及殯儀館提供關懷服務，並視現場及家屬需求彈性調度支援人力、督導分會陪伴家屬事宜。

犯保總會督導台中分會與台中地檢署、婦幼隊家防官及社會局成立單一窗口，協助確認死者身分，被害人家屬於確認身分後皆可聯繫現場犯保人員，並透過與社會局共同協處，即時了解被害人需求以提供服務、安撫家屬情緒、提供適切的服務與陪伴。

犯保總會表示，待遺體相驗工作告一段落，家屬陸續領回遺體後，還需面臨後事辦理、官司訴訟、創傷復原等問題，總會將督導臺中分會同仁在確認家屬的住所後，由家屬所在地的分會銜接服務，一路陪伴被害人及家屬走過這傷痛的人生歷程。

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